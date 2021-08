1 minuto in Borsa 11 agosto 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza Buzzi Unicem, che mostra un forte incremento del 2,69%. Le peggiori performance si registrano su STMicroelectronics, che ottiene -0,70%.

Nel comparto energetico, il petrolio in calo (-1,27%) si attesta su 67,42 dollari per barile.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo su base annuale, pari a 1,9%. Su base mensile, lo stesso dato si attesta su 0,5%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che dei Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 15.017,5 punti.