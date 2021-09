1 minuto in Borsa 10 settembre 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove all’insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, si muove in territorio positivo Banca Generali, mostrando un incremento dell’1,68%. Le peggiori performance si registrano su Atlantia, che ottiene -2,06%.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +103 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,69%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciata la Produzione industriale in Italia, pari a 0,8%, e in Francia, dove il valore è 0,3%. I mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. Martedì, in Spagna, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 15.623 punti.