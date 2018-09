1 minuto in Borsa 10 settembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata strepitosa per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ottima performance per Mediobanca, che registra un progresso del 5,83%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo, che ottiene -0,88%.

L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il dato sulla Produzione industriale nel Regno Unito, pari a 0,1%, e il dato sui Prezzi al Consumo in Cina, pari a 2,3%. Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, sono previsti domani dalla Germania l’annuncio dell’Indice ZEW, e dalla Francia quello dell’Occupazione.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.479 punti.