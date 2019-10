1 minuto in Borsa 10 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore vendite al dettaglio (+1,08%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto sanitario (-1,82%).

Tra i principali cambi, l’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,53%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciata la Produzione industriale in Regno Unito, pari a -0,6%, e in Italia, dove il valore è 0,3%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti e dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.688 punti.