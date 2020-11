1 minuto in Borsa 10 novembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Stabile Piazza Affari, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei.

In luce sul listino milanese il comparto immobiliare (+6,25%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto tecnologia (-3,76%).

Consolida i livelli precedenti lo spread, attestandosi a +122 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,73%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Germania annunciato il dato sull’Indice ZEW, pari a 39 punti.

In Italia, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a -5,6%. Sono previsti giovedì dalla Germania l’annuncio dei Prezzi al Consumo, e dall’Unione Europea quello della Produzione industriale.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 11.638,25 punti.