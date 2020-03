1 minuto in Borsa 10 marzo 2020

editato in: da

(Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance.

Si distinguono a Piazza Affari il settore tecnologia (+5,46%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo il comparto utility (-1,49%).

Lo Spread migliora, toccando i +218 punti, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,31%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicato il dato sul PIL in Unione Europea, pari a 0,1%, e il dato sulla Produzione industriale in Italia, pari a 3,7%. Sono previsti domani dal Regno Unito l’annuncio della Produzione industriale, e dall’Italia quello dei Prezzi alla Produzione.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 8.271,75 punti.