1 minuto in Borsa 10 maggio 2021

(Teleborsa) – Bilancio negativo per i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite diffuse, mentre Piazza Affari si muove in rialzo.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente Unicredit, con un progresso del 2,88%. Le più forti vendite si manifestano su Amplifon, che prosegue le contrattazioni a -1,42%.

Tra le materie prime, lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,45%.

Si attende domani dalla Cina e dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo. Domani l’agenda della Germania prevede la pubblicazione dell’Indice ZEW, e si attende dall’Italia l’annuncio della Produzione industriale.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al rialzo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 13.675 punti.