1 minuto in Borsa 10 giugno 2021

(Teleborsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa.

Si distinguono a Piazza Affari il settore immobiliare (+1,96%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto viaggi e intrattenimento (-2,03%).

Tra i principali cambi, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,22.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciata la Produzione industriale in Italia, pari a 1,8%, e in Francia, dove il valore è -0,1%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che dei Prezzi al Consumo.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 13.779,25 punti.