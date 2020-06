1 minuto in Borsa 10 giugno 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per Telecom Italia, che registra un progresso del 3,17%. Le più forti vendite si manifestano su BPER, che prosegue le contrattazioni a -4,08%.

Sulla piattaforma americana del CME, il petrolio crolla del 2,65%, scendendo fino a 37,91 dollari per barile.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il dato sulla Produzione industriale in Francia, pari a -20,1%, e il dato sui Prezzi al Consumo in Cina, pari a 2,4%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che delle Scorte di Petrolio.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 9.986,25 punti.