1 minuto in Borsa 10 dicembre 2018

(Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, giornata moderatamente positiva per Enel, che sale di un frazionale +0,86%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediaset, che continua la seduta con -6,04%.

Tra le principali materie prime, nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.246,8 dollari l’oncia.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, nel Regno Unito annunciata la Produzione industriale pari a -0,6%.

In Italia, lo stesso dato si attesta su 0,1%.

Tra i principali indicatori in arrivo, sono previsti domani dalla Germania l’annuncio dell’Indice ZEW, e dal Regno Unito quello delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.600,5 punti.