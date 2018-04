1 minuto in Borsa 10 aprile 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente, che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti.

In luce sul listino milanese il comparto Telecomunicazioni (+2,97%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore Alimentare (-0,60%).

Sulla parità lo spread, che rimane a quota 127 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,76%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Italia annunciata la Produzione industriale pari a -0,5%.

In Francia, lo stesso dato si attesta su 1,2%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi alla Produzione e delle Scorte all’Ingrosso.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al rialzo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.044,75 punti.