1 minuto in Borsa 10 agosto 2021

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

Buona la performance a Milano del comparto materie prime (+1,79%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto vendite al dettaglio (-0,52%).

Sui livelli precedenti lo spread, si mantiene a +106 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,55%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Germania, il valore dell’Indice ZEW è 40,4 punti. È previsto domani dall’Italia l’annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia annuale che mensile. Si attende dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto ancora domani.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 15.149,25 punti.