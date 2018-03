1 minuto in Borsa 1 marzo 2018

(Teleborsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore Beni personali e casalinghi, con un +0,64% sul precedente.

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto Chimico (-3,40%).

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,22.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicati in Unione Europea il dato sul Tasso di Disoccupazione, pari a 8,6%, e il dato sul PMI manifatturiero, che si attesta su 58,6 punti.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dei Redditi personali, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.845,75 punti.