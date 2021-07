1 minuto in Borsa 1 luglio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.

In luce sul listino milanese il comparto energia (+0,75%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore costruzioni (-1,36%).

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,19.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, annunciati in Unione Europea il dato sul Tasso di Disoccupazione, pari a 7,9%, e il dato sul PMI manifatturiero, che si attesta su 63,4 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dell’ISM manifatturiero, che del PMI manifatturiero.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 14.515 punti.