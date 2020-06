1 minuto in Borsa 1 giugno 2020

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Mediobanca, con una marcata risalita del 6,79%. Le più forti vendite si manifestano su Diasorin, che prosegue le contrattazioni a -4,93%.

Sul mercato delle materie prime, seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.733,3 dollari l’oncia.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea annunciato il PMI manifatturiero pari a 39,4 punti.

In Giappone, lo stesso dato si attesta su 38,4 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI manifatturiero e dell’ISM manifatturiero.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 9.534,25 punti.