1 minuto in Borsa 1 febbraio 2021

(Teleborsa) – Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Azimut, con una marcata risalita del 2,74%. Le più forti vendite si manifestano su Pirelli, che prosegue le contrattazioni a -1,39%.

Tra le materie prime, l’oro continua gli scambi a 1.864,4 dollari l’oncia, con un aumento dello 0,90%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciati in Unione Europea il dato sul Tasso di Disoccupazione, pari a 8,3%, e il dato sul PMI manifatturiero, che si attesta su 54,8 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’ISM manifatturiero e del PMI manifatturiero.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.033,25 punti.