1 minuto in Borsa 1 febbraio 2019

(Teleborsa) – Seduta no per la Borsa di Milano, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano Diasorin, che mostra un forte aumento del 2,13%. I più forti ribassi si verificano su Juventus, che continua la seduta con -5,53%.

Sensibile peggioramento dello spread, che raggiunge quota +260 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,75%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati in Unione Europea il dato sui Prezzi al Consumo, pari a 1,4%, e il dato sul PMI manifatturiero, che si attesta su 50,5 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’ISM manifatturiero e del PMI manifatturiero.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.882,75 punti.