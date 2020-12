1 minuto in Borsa 1 dicembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Marginale aumento della Borsa di Milano, mentre il resto dell’Europa è all’insegna del toro.

In buona evidenza a Milano il comparto chimico (+3,13%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo il comparto sanitario (-1,54%).

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +117 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,60%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciati in Unione Europea il dato sui Prezzi al Consumo, pari a -0,3%, e il dato sul PMI manifatturiero, che si attesta su 53,8 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’ISM manifatturiero e del PMI manifatturiero.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 12.383,25 punti.