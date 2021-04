1 minuto in Borsa 1 aprile 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove all’insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti.

Settore utility (+2,43%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore telecomunicazioni (-4,77%).

Tra le maggiori valute, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,17.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea annunciato il PMI manifatturiero, pari a 62,5 punti. In Germania, pubblicate le Vendite al Dettaglio con valore pari a 1,2%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e dell’ISM manifatturiero.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.876 punti.