1 minuto in Borsa 1 aprile 2019

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente STMicroelectronics, con un progresso del 3,03%. Le peggiori performance si registrano su Telecom Italia, che ottiene -1,59%.

Sul mercato delle materie prime, l’oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.289,8 dollari l’oncia.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati in Unione Europea il dato sul Tasso di Disoccupazione, pari a 7,8%, e il dato sui Prezzi al Consumo, che si attesta su 1,4%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Vendite al Dettaglio, che del PMI manifatturiero.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.467 punti.