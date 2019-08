1 minuto in Borsa 1 agosto 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

In buona evidenza a Milano il comparto servizi finanziari (+0,93%).

Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo il comparto materie prime (-4,83%).

Tra i principali cambi, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,36%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciato il PMI manifatturiero in Unione Europea, pari a 46,5 punti, e in Giappone, dove il valore è 49,4 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PMI manifatturiero, che dell’ISM manifatturiero.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.886,25 punti.