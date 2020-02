Chi è Valentina Cuppi, la sindaca di Marzabotto eletta presidente del Pd

editato in: da

Momento molto particolare per il Partito democratico, che osserva il quadro politico tra sinistra e destra cercando di capire come evolverà. Dopo le manovre per un possibile asse Renzi-Salvini, ecco che arriva l’elezione del nuovo presidente del partito.

La nuova presidente del Pd si chiama Valentina Cuppi ed è la sindaca di Marzabotto. La prima cittadina è stata eletta presidente del Partito democratico dall’assemblea nazionale del partito a Roma e prenderà il posto di Paolo Gentiloni.

Le parole di Zingaretti

“Propongo a tutti voi una sindaca, un’amministratrice. Nei nostri organismi dirigenti sempre più presenti gli amministratori per dare attenzione alla concretezza dell’azione politica” ha detto poco prima del voto il segretario Nicola Zingaretti, che ha ammesso che Cuppi “si è avvicinata a noi da poco”, ma, si affretta a precisare, “questo non è un problema ma anzi un grande successo”.

Zingaretti vuole sottolineare che “noi esistiamo per avvicinare le persone e non per allontanarle. E in questo momento di odio, di ritorno dei fascismi, noi siamo felici di eleggere la sindaca di Marzabotto, comune medaglia d’oro della Resistenza”. Perché “c’è una strada differente, molto lontana dalle grida, dalle urla”. “È la nostra strada, un’altra idea di mondo, per dirla con le parole di Berlinguer” ha detto la Cuppi.

Zingaretti ha detto anche negli organismi dirigenti del Pd sono sempre più presenti gli amministratori “per dare attenzione alla concretezza dell’azione politica”. E ne approfitta per ricordare che tutto l’ufficio di presidenza del Pd è composto da donne.

Chi è Valentina Cuppi

36 anni, sposata, ha un figlio ed è un’insegnante di Storia e Filosofia. Cuppi ha dichiarato di far politica fin da giovanissima. Per quanto riguarda la sua formazione, dopo il liceo scientifico-linguistico, ha conseguito una laurea triennale in Filosofia politica, una specialistica in Scienze filosofiche ed un dottorato in Scienze politiche. “Ho sempre messo la mia formazione al servizio della bella politica che serve ad amministrare questo territorio ricco di storia, cultura e valori”.

Prima di diventare sindaca di Marzabotto, è stata educatrice e professoressa nella stessa città. “Lavorare con i bambini e con gli adolescenti regala uno sguardo particolarmente attento ai loro bisogni, per questo come volontaria, poi nel mio ruolo di assessore, ho voluto creare occasioni di crescita culturale e civica, con laboratori, viaggi, incontri che li portassero a divenire cittadini attivi e consapevoli”.

Lei, che non ha la tassera del Pd

Visibilmente emozionata e stupita, Cuppi dal palco romano del Pd ha detto: “Penso che immaginerete lo stupore quando ho ricevuto questa proposta: lo stesso stupore vostro e di tante persone che non mi conoscono” ha detto. “Questo stupore credo che sia la forza, il coraggio di questa scelta. Una scelta che travalica la mia persona, è la riaffermazione che la politica non è qualcosa di avulso dalla vita delle persone, non è qualcosa di cui le persone debbano diffidare”.

La nuova presidente del Pd ha spiegato che “è arrivato il tempo di camminare insieme senza pregiudizi”. Lei, che non apparteneva al Pd, “ma cammino su questa strada. Di fronte alla peggiore destra mai vista, è il momento di allargare e non di restringere, di prendersi per mano. L’unico modo per dare dignità alla buona politica e costruire un’Italia migliore è farlo insieme”.

“’Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio, uscirne da solo è avarizia, uscirne insieme è buona politica’, diceva don Milani”, conclude la prima cittadina. E, raccontando la sua esperienza come prima cittadina, aggiunge: “La democrazia non potrà mai essere sostituita dalle piazze virtuali”. Evidente riferimento alle Sardine, che “dobbiamo ringraziare perché sono riuscite a far emergere in maniera dirompente la voglia di partecipazione delle persone”.