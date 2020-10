Bufera su Trump, l’inchiesta del Times svela milioni di tasse e debiti mai pagati

editato in: da

Bufera su Donald Trump, appena prima di risultare positivo al Covid ed essere ricoverato in condizioni considerate severe e poi dimesso dopo una cura da cavallo con anticorpi sintetici. Il New York Times ha ottenuto le informazioni fiscali del presidente per più di due decenni, rivelando proprietà in difficoltà, strane cancellazioni, una battaglia col Fisco e centinaia di milioni di debiti in scadenza.

Secondo la fitta inchiesta del NYT il presidente Usa, proprio nell’anno in cui è stato eletto, avrebbe pagato appena 750 dollari (circa 636 euro l’anno) in tasse federali sul reddito, e non avrebbe pagato alcuna imposta in 10 dei 15 anni precedenti, in gran parte perché aveva riferito di aver perso molto più denaro di quello che aveva guadagnato.

L’inchiesta giornalistica firmata da Russ Buettner, Susanne Craig e Mike McIntire è particolarmente importante perché Trump è il primo presidente dagli anni Settanta a non avere voluto rendere pubbliche le sue dichiarazioni dei redditi, cosa che aveva il diritto di fare, ma che nessun candidato prima di lui aveva mai fatto per trasparenza.

Mentre The Donald si è lanciato in una campagna presidenziale che secondo i sondaggi rischia di perdere, dopo un primo duello tv contro lo sfidante Biden finito nel caos, le sue finanze sarebbero decisamente in crisi, assalite da perdite e centinaia di milioni di dollari di debiti dovuti, che ha peraltro personalmente garantito.

Quante tasse non avrebbe pagato Trump

Negli ultimi due decenni, Trump avrebbe pagato circa 400 milioni di dollari in meno in tasse federali sul reddito rispetto a quello che avrebbe dovuto fare per legge una persona ricca quanto lui; e ha inoltre pagato meno tasse rispetto a Barack Obama e George W. Bush, i due presidenti che l’hanno preceduto, che versavano più di 100mila dollari di tasse l’anno mentre erano in carica.

Come se non bastasse, su di lui incombe anche una battaglia di revisione decennale con l’Internal Revenue Service sulla legittimità di un rimborso fiscale di 72,9 milioni di dollari (circa 62 milioni di euro) che ha rivendicato e ricevuto dopo aver dichiarato enormi perdite. Una sentenza avversa potrebbe costargli più di 100 milioni di dollari.

Il New York non usa mezze misure per sollevare la situazione di presunta grave irregolarità del presidente con il Fisco Usa. Le dichiarazioni dei redditi che ha fatto di tutto per mantenere private raccontano una storia assai diversa da quella che ha “venduto” al pubblico americano.

Le sue relazioni all’I.R.S. raccontano di un uomo d’affari che incassa centinaia di milioni di dollari all’anno ma accumula perdite croniche, escamotage che impiega senza grossi rimorsi per evitare di pagare le tasse. Il problema è anche che farebbe soldi grazie ad aziende che lo mettono in potenziale, e spesso diretto, conflitto di interessi con il suo lavoro di presidente.

Il New York Times ha ottenuto dati sulla dichiarazione dei redditi che si estendono su più di due decenni per Trump e le centinaia di società che compongono la sua organizzazione aziendale, comprese informazioni dettagliate dai suoi primi due anni in carica. I dati dimostrano che Trump possiede centinaia di milioni di dollari in beni preziosi, ma non rivelano la sua vera ricchezza.

Come ha fatto The Donald a non pagare le tasse

Trump ha ottenuto di pagare poche tasse anche per le enormi perdite derivanti da alcune attività della Trump Organization, un insieme di circa 500 entità, quasi tutte interamente di proprietà di Trump.

Dal 2000 Trump avrebbe perso più di 315 milioni di dollari dalle attività derivanti dai suoi campi da golf, che lui ha descritto spesso come il cuore del suo impero economico. Le perdite sono state così grandi da permettere alla Trump Organization di sostenere di non guadagnare, e quindi di dover pagare meno tasse.

L’inchiesta ha rivelato inoltre come nel corso degli anni Trump abbia considerato gran parte delle sue spese personali come spese a carico delle sue aziende, riducendo così ulteriormente le imposte: le sue residenze, i suoi campi da golf, l’aereo usato per spostarsi da una casa all’altra e i tagli dei capelli sono tutte spese finite nei bilanci aziendali.

A ridurre le imposte sono state anche le numerose “spese di consulenza” inserite in quasi tutti i progetti avviati da Trump nel corso degli anni, definite dal New York Times molto spesso “inspiegabili”.

I dati fiscali esaminati dal Times forniscono una road map di rivelazioni, dalle cancellazioni per il costo di un avvocato della difesa penale e una villa usata come rifugio di famiglia a una contabilità completa dei milioni di dollari che il presidente ha ricevuto dalla Miss 2013. Spettacolo dell’universo a Mosca.

Le entrate dall’estero di Trump

Il Times è stato anche in grado di prendere la misura più completa fino ad oggi delle entrate del presidente dall’estero, dove detiene il massimo controllo sulla diplomazia americana. Quando è entrato in carica, Trump ha detto che non avrebbe perseguito nuovi accordi esteri come presidente.

Anche così, nei suoi primi due anni alla Casa Bianca, le sue entrate dall’estero ammontano a 73 milioni di dollari. E mentre gran parte di quei soldi provengono dalle sue proprietà di golf in Scozia e Irlanda, alcuni arrivano da accordi di licenza in Paesi con leader di tendenza autoritaria o spinosi geopolitici, come 3 milioni dalle Filippine, 2,3 milioni dall’India e 1 milione dalla Turchia.

L’incredibile successo (economico) di “The Apprentice”

Incredibile immaginare che la partecipazione al reality dedicato a chi cerca lavoro, “The Apprentice” (in Italia il protagonista è stato Flavio Briatore) insieme agli accordi di licenza e di sponsorizzazione che derivavano dalla sua celebrità in espansione, hanno portato a Trump un totale di 427,4 milioni di dollari (circa 363 milioni di euro). E, dicono in molti analisti, l’hanno lanciato verso l’elezione a presidente degli Stati Uniti. Un po’ come ai tempi di Reagan, quando Hollywood dettava, forse indirettamente, la politica nazionale.

I suoi introiti da “The Apprentice” e da accordi di licenza si stanno esaurendo, e diversi anni fa ha venduto quasi tutte le azioni che ora avrebbero potuto aiutarlo a tappare i buchi nelle sue proprietà in difficoltà. Entro i prossimi quattro anni saranno dovuti più di 300 milioni di dollari in prestiti e obbligazioni di cui è personalmente responsabile.

Le sue proprietà sono diventate un punto di raccolta di denaro direttamente da lobbisti, funzionari stranieri e altri che cercano favori di vario genere. I registri, continua il NYT, per la prima volta riporterebbero cifre precise di queste transazioni.

Al club Mar-a-Lago di Palm Beach, in Florida, una marea di nuovi membri a partire dal 2015 gli ha permesso di intascare altri 5 milioni di dollari all’anno dall’attività. Nel 2017, la Billy Graham Evangelistic Association ha pagato almeno 397.602 dollari all’hotel di Washington, dove il gruppo ha tenuto un evento durante i quattro giorni del Vertice mondiale in difesa dei cristiani perseguitati.

La replica di Trump alle accuse

In risposta a una lettera che riassume le scoperte del Times, Alan Garten, avvocato dell’Organizzazione Trump, ha affermato che “la maggior parte, se non tutti, i fatti sembrano essere imprecisi” e ha richiesto i documenti su cui si basavano. Dopo che il Times ha rifiutato di fornire i documenti, al fine di proteggere le sue fonti, Garten ha contestato direttamente solo l’importo delle tasse che Trump avrebbe pagato.

“Negli ultimi dieci anni, il presidente Trump ha pagato decine di milioni di dollari in tasse personali al governo federale, incluso il pagamento di milioni di tasse personali da quando ha annunciato la sua candidatura nel 2015”, ha detto.

Con il termine “tasse personali”, tuttavia, ribatte il NYT, Garten sembra confondere le imposte sul reddito con altre tasse federali che Trump ha pagato: previdenza sociale, Medicare e tasse per i suoi dipendenti domestici. Garten ha anche affermato che parte di ciò che il presidente doveva è stato “pagato con crediti d’imposta”, una caratterizzazione “fuorviante” dei crediti, che riducono il conto dell’imposta sul reddito di un imprenditore come ricompensa per varie attività.