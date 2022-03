Addio Figliuolo, chi ha scelto Draghi al suo posto

Con la fine dello Stato d’emergenza e il conseguente abbandono – seppur progressivo – delle restrizioni anti Covid, l’esecutivo presieduto da Mario Draghi ha deciso anche lo smantellamento della struttura emergenziale che in questi 13 mesi di governo è stata diretta dal generale Francesco Paolo Figliuolo.

Tommaso Petroni, chi è il militare nominato da Mario Draghi al posto di Francesco Paolo Figliuolo

D’ora in avanti sarà infatti, maggior generale dell’Esercito, a prendere il suo posto nell’organizzazione della campagna vaccinale . Il militare entrerà in servizio da domani – primo giorno di aprile – e ricoprirà la carica di direttore dell’Unità per il completamento della strategia die per l’adozione di altre misure di contrasto alla.Il presidente del Consiglio lo ha nominato tramite la firma di un appositoche promuove Tommaso Petroni ad una carica maggiore rispetto a quella da lui assunta fino ad oggi: il militare infatti da circa un anno è a capo dell’delladiretta da Figliuolo. Struttura che verrà smontata e rivista in toto, a partire proprio dalle figure apicali che l’hanno diretta durante l’ultimo anno.

Sessanta anni, originario di Canosa di Puglia (nella provincia di Barletta – Andria – Trani, la più a nord in Regione), Tommaso Petroni si è arruolato nell’Esercito nel 1981, appena ventenne. Durante la sua quarantennale carriera ha ricoperto vari incarichi di comando ed ha prestato servizio in diverse missioni internazionali: i suoi viaggi per l’Esercito lo hanno portato in Kurdistan, in Somalia e in Kosovo oltre che al quartier generale della Nato a Valencia.

Dall’ottobre 2018 allo scorso aprile 2021 il maggior generale ha svolto gli incarichi di capo reparto Trasporti e capo reparto Materiali all’interno della struttura militare, occupandosi della gestione di tutti i trasporti nazionali ed internazionali (oggi in forte difficoltà per le conseguenze della guerra in Ucraina) a supporto di enti e reparti appartenenti all’Esercito italiano.

L’Unità guidata da Petroni sarà composta da una parte del personale della struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario per l’emergenza Covid e da personale in servizio al ministero della Salute. Al momento le funzioni vicarie del Direttore dell’Unità sono temporaneamente attribuite a Giovanni Leonardi, dirigente del dicastero che fa capo a Roberto Speranza.