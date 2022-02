Renzi, Boschi e Lotti rinviati a giudizio: di cosa sono accusati

Renzi, Boschi e Lotti rinviati a giudizio. Nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open, “cassaforte” della Leopolda, la procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 indagati, di cui 4 sono società. Tra di loro figurano anche il leader di Italia Viva, la deputata Maria Elena Boschi e il deputato del Pd Luca Lotti, ex membro del cda della Fondazione e membro del governo tra il 2014 e il 2017, prima come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e poi come ministro dello Sport.

Cos’è e cosa faceva la Fondazione Open

La Fondazione Open è nata nel 2012 con il nome di Big Bang, poi modificato, per sostenere le iniziative politiche come la Leopolda di Matteo Renzi e la corsa dello stesso Renzi alle primarie del Pd, fino all’approdo a Palazzo Chigi e alla campagna per il sì al referendum costituzionale.

È stata attiva fino all’aprile 2018, ed è riuscita a racimolare oltre 6 milioni di euro. Fino a che è stata in vita, sul suo sito ufficiale erano presenti anche i nomi dei finanziatori: non tutti però avevano l’ok alla pubblicità della donazione.

Da più di due anni la procura di Firenze indaga su Open in quanto “articolazione di partito”, senza tuttavia esserlo formalmente, raccogliendo soldi da privati per eventi legati alle sue attività. Il problema è che, seconde l’accusa, lo avrebbe fatto senza rispettare i necessari requisiti di trasparenza e tracciabilità richiesti alle fondazioni che agiscono appunto come organi di partito.

L’accusa a Renzi, Boschi e Lotti

Renzi è imputato per il reato di finanziamento illecito ai partiti, assieme a Boschi e Lotti, all’ex presidente della Fondazione Open avvocato Alberto Bianchi, e agli imprenditori Marco Carrai e Patrizio Donnini.

A Lotti invece vengono contestati due episodi di presunta corruzione per l’esercizio della funzione. Secondo l’accusa l’ex ministro vicinissimo a Renzi, all’epoca segretario del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), si sarebbe “ripetutamente adoperato in relazione a disposizioni normative di interesse” per l’azienda. Cioè avrebbe fatto pressioni per conto dell’azienda su iniziative del governo in cambio dei soldi versati dall’azienda stessa alla Fondazione Open, di cui era consigliere.

Nel mirino c’è soprattutto una donazione di circa 253mila euro che la società British American Tobacco fece alla Fondazione Open fra il 2014 e il 2017.

Tra il 2014 e il 2018 Lotti, insieme al presidente Bianchi, avrebbe poi ricevuto diverse somme di denaro dalla Toto Costruzioni in cambio di un trattamento di favore da parte del governo. In pratica, i pm contestano a Lotti di essersi “ripetutamente adoperato, nel periodo temporale 2014 – giugno 2018, affinché venissero approvate dal Parlamento disposizioni normative favorevoli al gruppo Toto”, titolare di concessioni autostradali.

Tra le accuse anche un episodio di presunto autoriciclaggio e traffico d’influenze illecite.

La difesa di Matteo Renzi

Matteo Renzi, da sempre abile tessitore della politica italiana, in una nota ufficiale si difende: “Io non ho commesso reati, spero che i magistrati fiorentini possano in coscienza dire lo stesso”.

Renzi rilancia sottolineando come la richiesta sia stata firmata dal Procuratore Creazzo, sanzionato per molestie sessuali dal CSM, dal Procuratore Aggiunto Turco, che volle l’arresto dei genitori di Renzi, poi annullato dal Tribunale della Libertà, e dal Procuratore Nastasi, accusato da un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di aver inquinato la scena del crimine nell’ambito della morte del dirigente della banca Monte Paschi di Siena David Rossi.

Secondo quanto dichiarato da lui stesso, Renzi nelle scorse settimane avrebbe chiesto di essere interrogato dopo che i PM avessero risposto alle istanze della difesa, ma queste risposte non sarebbero mai arrivate.

Per questo nelle prossime settimane la difesa del senatore Renzi si riserva di produrre memorie difensive in vista dell’udienza preliminare anche prima del dibattito parlamentare in Senato sul conflitto di attribuzione, che si terrà ragionevolmente nel mese di marzo. Renzi ha chiesto di essere ascoltato dai PM genovesi, riservandosi di produrre materiale atto a corroborare la denuncia penale contro i tre procuratori dell’accusa.

Il capo di Iv ha firmato subito una formale denuncia penale nei confronti dei magistrati Creazzo, Turco e Nastasi, atto che sarà trasmesso alla Procura di Genova, competente sui colleghi fiorentini, per violazione dell’articolo 68 Costituzione, della legge 140/2003 e dell’articolo 323 del Codice penale.

L’udienza preliminare per il processo Open è stata fissata per il 4 aprile. Un atto che Renzi definisce “scontato e ampiamente atteso”, e che arriva ad anni di distanza dai sequestri del novembre 2019 poi giudicati illegittimi dalla Corte di Cassazione. “Finalmente inizia il processo nelle aule e non solo sui media. E i cittadini potranno adesso rendersi conto di quanto sia fragile la contestazione dell’accusa e di quanto siano scandalosi i metodi utilizzati dalla procura di Firenze”, prosegue.

Quanto guadagna e quanto perde Renzi

Un momento delicato per Renzi, già nel mirino per via degli emolumenti ricevuti dall’Arabia Saudita pari a 1,1 milioni di euro, per cui si sta muovendo persino l’antiriciclaggio.

Renzi ha visto diminuire le sue entrate che normalmente gli derivano da consulenze e conferenze in giro per il mondo. L’effetto Covid sembra aver colpito anche il senatore, che nel 2020 ha dichiarato un reddito complessivo di 517.319 euro, sui cui ha versato 189.885 euro di tasse. Cifre dimezzate rispetto al 2019, quando il reddito complessivo del senatore ammontava a 1 milione e 92 mila euro (tutte le entrate di Renzi le trovate qui).