Quanto costa l’addio di Draghi? La previsione sulle perdite

Un vero e proprio terremoto sta per colpire la politica italiana, con l’annunciata crisi di governo dopo che il Movimento Cinque Stelle ha deciso di non votare il Decreto Aiuti in Senato. La spaccatura all’interno della maggioranza, con il ministro Luigi Di Maio e altri ex pentastellati che hanno lasciato il gruppo, sembra portare sempre più al capolinea l’esperienza dell’esecutivo Draghi, col premier che ha più volte ribadito il no al bis e ha annunciato le proprie dimissioni nella serata di giovedì 14 luglio.

La caduta del governo Draghi potrebbe però avere dei risvolti pesanti sull’economia, ben più drammatici di quelli oggi in atto tra aumento di bollette, prezzi dei carburanti alle stelle e inflazione a livello record.

Quanto costa la crisi di governo

Se si dovesse materializzare la crisi di governo, con le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi che devono essere accettate da Mattarella, ad andare in fumo sarebbero miliardi di euro. A fare una stima sulle perdite che l’Italia potrebbe subire dall’ennesima crisi ci ha pensato il quotidiano economico-finanziario Milano Finanza, che ha analizzato tutti quei dossier a rischio stop che farebbero bloccare miliardi di risorse per il Bel Paese.

In totale, secondo le stime, sarebbero ben 31 i miliardi a rischio, tra i 10 del prossimo decreto e i 21 della tranche estiva del PNRR. Soldi che in caso di caduta del governo potrebbero rimanere bloccati per chissà quanti mesi in attesa dell’arrivo di un nuovo premier. Infatti, come analizzato, nel caso in cui si dovesse andare nuovamente alle urne tutta la macchina amministrativa andrebbe in panne e le risorse che potrebbero essere incassate nel breve termine andrebbero verso un naufragio annunciato (qui vi abbiamo spiegato la reazione su BTP e spread alla notizia della crisi di governo).

I 31 miliardi, però, non sono altro che risorse che l’Italia avrebbe visto nel breve termine, mentre nei mesi successivi potrebbero andare in fumo gli oltre 200 miliardi previsti dal Next Generaton Eu. A rendere poi tutto più complicato ci sarebbero anche le operazioni fondamentali da portare presto a termine come la privatizzazione di MPS e Alitalia, la scelta di nuovi organi sociali di Popolare di Bari così come la nascita della società per la Rete Unica Tim-Open Fiber.

Lo scenario in Europa e la guerra

La possibile crisi del governo italiano si ascrive in un panorama non proprio roseo per politica internazionale. Con la guerra in Ucraina ormai giunta al giorno numero 140 di conflitto, è infatti in atto una crisi generale della leadership dello schieramento atlantico che sta vivendo un periodo molto complicato.

Con Macron destabilizzato dai risultati delle elezioni legislative (qui vi abbiamo parlato dello scandalo Uber files che lo vede coinvolto), Scholz alle prese con la crisi economica in Germania, Johnson sul piede d’addio in Gran Bretagna e Biden sempre più criticato negli States, la situazione non è delle migliori. Le problematiche interne, fin qui, non hanno permesso di mettere sul tavolo un chiaro disegno di pace e l’economia europea (e non solo) ne ha risentito parecchio.

Dalla Russia è Vladimir Putin ad assistere compiaciuto della situazione drammatica degli avversari, e con Draghi fuori dai giochi arriverebbe un altro assist perfetto a Mosca per il proprio piano di conquista in Ucraina.