Pubblicati i redditi di Mario Draghi: a sorpresa ecco quanto guadagna

Un momento molto delicato per Mario Draghi, che si trova a traghettare il Belpaese fuori dalla pandemia, tra la ritirata del virus, grazie alla potente copertura vaccinale assicurata agli italiani, ma anche a Omicron, che pare meno grave delle varianti precedenti (qui i nuovi sintomi “spia” scoperti).

Difficile dire, ora, se il governo sceglierà di prorogare ancora lo stato di emergenza dopo il 31 marzo oppure no. Sono diverse le anime dell’Esecutivo che si dicono convinte che non abbia senso andare avanti, come nel caso del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

In questi giorni così caldi, anche politicamente dopo il terremoto in casa 5 Stelle con la “decapitazione” di Conte e l’addio di Di Maio e la bufera su Renzi, Boschi e Lotti in Italia Viva (rinviati a giudizio per la Fondazione Open), ecco che sul sito del governo, come prassi nell’ambito dell’Amministrazione Trasparente, sono stati pubblicati i nuovi dati relativi alla dichiarazione dei redditi del premier.

Chi è Mario Draghi: tutti gl incarichi prestigiosi

Ricordiamo che Draghi è stato eletto Presidente del Consiglio italiano il 13 febbraio 2021. Una laurea presso l’Università di Roma nel 1970 e poi un dottorato in Economia presso il celebre MIT di Boston nel 1977, Draghi è stato prima Professore Ordinario di Economia presso l’Università di Firenze fino al 1990, e dal 1984 al 1990 parallelamente Direttore Esecutivo della Banca Mondiale.

Dal ’91 al 20021 è stato direttore Generale del Tesoro, Presidente del Comitato Economico e Finanziario della Comunità Europea dal 2000 al 2001 e Presidente del Working Party 3 dell’OCSE dal 1999 al 2001. Dal 2002 al 2005 ha ricoperto la carica di Vice Chairman e Managing Director di Goldman Sachs International.

Dal 2006 a ottobre 2011 ha ricoperto la carica di Governatore della Banca d’Italia. Nell’aprile del 2006 è stato poi eletto Presidente del Financial Stability Forum, poi divenuto Financial Stability Board, dove è rimasto fino a novembre 2011.

Da novembre 2011 a novembre 2019 è stato invece Presidente della Banca Centrale Europea. In qualità di Presidente è stato a capo del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea e ha presieduto il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico.

Quanto guadagna? Redditi e patrimonio

Ma quanto guadagna Mario Draghi? Consultando la sua dichiarazione dei redditi 2021, relativa al periodo di imposta 2020,, pubblicata sul sito del governo, si legge in primis una cosa molto interessante: e cioè che non percepisce alcun compenso per la carica di Presidente del Consiglio.

Draghi possiede una serie di fabbricati di proprietà e in comproprietà, più 10mila azioni di una società semplice chiamata Serena. Nessuna auto né barca intestata.

“Super Mario”, come lo hanno ribattezzato i media, possiede 10 fabbricati per l’esattezza: 3 a Roma (un appartamento e due garage); 2 ad Anzio (un appartamento e un garage), 3 a Stra, in piena Riviera del Brenta, in provincia di Venezia (due ville e un “annesso” a un villa “in fase di ristrutturazione”), 1 a Città delle Pieve (provincia di Perugia, dove vive con la famiglia quando non è Roma) e 1 a Londra (un appartamento). Ci sono anche 6 terreni, che si trovano tutti a Stra.

Il premier è proprietario al 100% di alcuni immobili, mentre di altri è comproprietario al 50% o al 33,34%. Infine, dichiara di avere una partecipazione di 10mila euro nella società semplice Serena.

Draghi nel 2021 ha denunciato al Fisco esattamente 525.514 euro, cioè 56.151 euro in meno rispetto a quanto percepito nel 2020, quando la sua ricchezza ammontava a 581.665 euro.