I politici più ricchi d’Italia: pubblicate le nuove dichiarazioni

Si avvicina il tempo di fare la dichiarazione dei redditi e milioni di italiani saranno chiamati a comunicare i propri dati allo Stato. Anche i politici sono chiamati a rendere conto della propria situazione patrimoniale. I dati di ciascun parlamentare sono visionabili sulle pagine personali della Camera di appartenenza. Vi proponiamo dunque un elenco dei politici italiani più ricchi con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2011, l’ultima comunicata.

I politici italiani più ricchi

Come ogni anno dal suo ingresso in politica nella metà degli Anni ’90, Silvio Berlusconi si conferma sul primo gradino del podio dei parlamentari più ricchi con una inarrivabile situazione patrimoniale di oltre 50 milioni di euro guadagnati in un solo anno.

Al secondo gradino del podio, a una distanza siderale, troviamo Matteo Renzi: politico, conferenziere, consulente e adesso anche direttore del giornale Il Riformista. Matteo Renzi è il vero Paperon de’ Paperoni dell’opposizione con oltre 2 milioni e mezzo di reddito dichiarato.

Al terzo posto troviamo Giulio Tremonti, ex ministro berlusconiano e oggi parlamentare di Fratelli d’Italia. Tremonti affianca all’attività politica la professione di avvocato patrocinante in Cassazione e dichiara oltre 1 milione e mezzo di reddito.

Menzione speciale per Guido Crosetto, che si posiziona a un passo dal podio: il ministro della Difesa in quota Fratelli d’Italia dichiara un reddito non lontano dal milione di euro annuo: 935.183, per la precisione. Crosetto è un imprenditore ed è membro dei cda di importanti aziende italiane. Data la sua storia professionale alcuni hanno accusato Guido Crosetto di avere un conflitto d’interesse.

Quanto guadagnano i politici italiani

Di seguito la classifica dei politici più ricchi (si riporta una selezione dei nomi più noti fra gli attuali membri di Camera e Senato, in grassetto gli attuali capi partito):

Silvio Berlusconi – Forza Italia – 50.662.939 euro. Matteo Renzi – Italia Viva – 2.584.448 euro Giulio Tremonti – FdI – 1.588.099 euro Guido Crosetto – FdI – 935.183 euro Enrico Letta – Pd – 388.863 euro Daniela Santanchè – FdI – 300.763 euro Maria Elisabetta Aliberti Casellati – Forza Italia – 273.151 euro Orazio Schillaci – indipendente – 236.389 euro Carlo Nordio – indipendente – 232.438 euro Giuseppe Valditara – indipendente – 228.075 euro Gennaro Sangiuliano – indipendente – 206.178 euro Maria Elvira Calderone – indipendente – 191.058 euro Andrea Abodi – indipendente – 190.276 euro Gilberto Pichetto Fratin – Forza Italia – 165.802 euro Giorgia Meloni – Fdi – 160.706 euro Matteo Piantedosi – indipendente – 150.116 euro (indicato solo il reddito da lavoro) Roberto Calderoli – Lega – 149.165 euro Pier Ferdinando Casini – Centristi per l’Europa – 129.882 euro Nicola Zingaretti – Pd – 129.253 euro Anna Maria Bernini – Forza Italia – 128.770 euro Nello Musumeci – FdI – 127.392 euro Adolfo Urso – FdI – 121.260 euro Matteo Salvini – Lega – 115.852 euro Debora Serracchiani – Pd – 113.045 euro Mara Carfagna – Azione – 107.068 euro Nicola Fratoianni – Alleanza Verdi-Sinistra – 105.660 euro Alessandra Locatelli – Lega – 104.960 euro Andrea Orlando – Pd – 104.269 Francesco Lollobrigida – FdI – 103.505 euro Luca Ciriani – FdI – 100.286 euro Umberto Bossi – Lega – 99.702 euro Giancarlo Giorgetti – Lega – 99.623 euro Paolo Zangrillo – Forza Italia – 98.786 euro Maria Elena Boschi – Italia Viva – 98.471 euro Chiara Appendino – M5S – 97.232 euro Elly Schlein – Pd – 88.000 euro Maurizio Lupi – Noi moderati – 86.913 Angelo Bonelli – Alleanza Verdi-Sinistra – 78.829 euro Carlo Calenda – Azione – 65.291 euro Antonio Tajani – Forza Italia – 54.920 euro Eugenia Maria Roccella – Forza Italia – 50.947 euro Giuseppe Conte – M5s – 34.095 euro Raffaele Fitto – FdI – 30.038 euro

Quanto guadagna il presidente della Repubblica

Chiudiamo con il presidente della Repubblica, figura istituzionale e non politica. Dai dati ricavabili dal bilancio del Quirinale si apprende che il presidente della Repubblica guadagna 240mila euro annui. Il presidente Sergio Mattarella si è tuttavia tagliato lo stipendio di 60mila euro.