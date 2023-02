Palloni spia in volo, ci sono rischi per gli aerei?

Non si sgonfia il caso del balloon gate legato ai palloni spia cinesi che hanno sorvolato e minacciato i cieli degli Stati Uniti. Da giorni non si fa che parlare di questo, mentre tra Washington e Pechino vengono rimbalzate le accuse e si alzano i toni che mettono in crisi le relazioni tra i due Paesi. Nelle scorse ore uno dei palloni in volo è stato abbattuto dopo che negli States è stata richiesta la chiusura dello spazio aereo per ragioni di sicurezza, ma che rischi ci sono? In tanti, infatti, si domandano se questi velivoli possono essere o meno pericolosi per i voli commerciali con passeggeri.

I rischi per gli aerei commerciali

A rispondere a questa domanda sono stati dei piloti e dei controllori di volo che sono stati intervistati dal Corriere della Sera. Dopo il caso del pallone spia cinese che avrebbe sorvolato Usa e Canada, ma anche gli altri continenti, è allarme sul pericolo che questi mezzi potrebbero provocare per gli aerei che ogni giorno trasportano migliaia di persone da una parte all’altra del mondo.

Di base, rispondono gli esperti, se utilizzati correttamente questi dispositivi possono essere considerati innocui, in quanto volano a una quota tra i 17 e i 42 chilometri, contro i 18-28 chilometri dei jet militari e senza sovrapporsi alle rotte dei velivoli civili. Ma tra il dire e il fare, come si dice, c’è di mezzo il mare e tante volte i rischi potrebbero essere parecchi. Infatti i palloni che hanno sorvolato Usa e Canada, erano nella fascia di “operabilità” dei velivoli con passeggeri e in una delle porzioni di cielo più trafficate del mondo.

E se un aereo di linea si scontrasse con uno di questi mezzi? Le ipotesi sono diverse, ma quel che piloti e controllori di volo condividono è che i rischi sono simili a quelli di un “bird strike”, ovvero l’impatto con gli uccelli. Se il pallone dovesse entrare nei motori di un aereo potrebbe metterlo fuori uso e causare anche un incendio, mentre nel caso dovesse finire contro il muso, e dunque contro la cabina di pilotaggio, toglierebbe qualsiasi visibilità a comandante e primo ufficiale.

Il caso del pallone spia cinese

Ma cos’è successo tra Stati Uniti e Cina? Il caso è scoppiato venerdì 3 febbraio 2023, quando dal Pentagono è stato lanciato l’allarme sicurezza per un oggetto sospetto in volo nei cieli americani. Definito come un “pallone spia cinese”, la difesa americana ha deciso di seguire e monitorare con attenzione i movimenti del velivolo che poi, il giorno dopo, è stato abbattuto mentre sorvolava l’Oceano Atlantico su ordine diretto del presidente Joe Biden (ve ne abbiamo parlato qui nel dettaglio).

Dopo ore di mistero sul motivo che avrebbe portato il pallone cinese a sorvolare i cieli degli Usa, con tanti che avevano anche accusato la Cina di voler controllare dall’alto le basi militari americane, il portavoce del ministero degli Esteri della Repubblica popolare, Mao Ning, ha precisato che il velivolo “senza pilota civile cinese si è accidentalmente smarrito nello spazio aereo statunitense“. E nel farlo ha sottolineato ancora una volta quanto Pechino ritenga “inaccettabile e irresponsabile che gli Usa usino la forza per attaccare il dirigibile senza equipaggio civile cinese”.