Nuovo Dpcm Natale: tutte le misure sul tavolo del Governo

La crescita del Covid in Italia è ancora impetuosa, ma il ritmo va decelerando. Significa che la curva non è più esponenziale, cioè la forza del virus è ancora rilevante ma si sta riducendo, anche grazie alle misure restrittive adottate con i Dpcm del Governo.

Impossibile al momento sapere quale scenario ci attende, ma un dato è certo: nell’ambito del piano di rafforzamento degli ospedali circa l’80% dei posti letto di terapia intensiva è stato attivato. Stando a quanto comunicato dal commissario per la gestione dell’emergenza Covid Domenico Arcuri in conferenza stampa, “ci sono 10.025 posti letto di terapia intensiva attivabili, 8.885 già attivati” e “abbiamo in programma un ulteriore distribuzione di materiali per arrivare a superare gli 11.200 posti letto in terapia intensiva”.

Che Natale sarà

Il quadro sembra dunque mostrare un seppur lieve miglioramento. E proprio per non vanificare gli sforzi fatti finora, e per prepararsi all’inverno che sarò durissimo, perché non avremo quella parentesi di tranquillità che invece d’estate ci aveva concesso di riprendere fiato e alleggerire il carico sugli ospedali, il premier Conte e la sua squadra stanno lavorando al prossimo decreto, che sostituirà il Dpcm 3 novembre in scadenza.

Non potrà essere, evidentemente, un Natale come gli altri. Lo stesso Conte ha spiegato chiaramente che “veglioni, cenoni, baci e abbracci per questo fine 2020 dovranno essere rimandati, perché al di là delle valutazioni scientifiche, occorre buonsenso. Una settimana di socialità scatenata, com’è quella che di solito ci accompagna nelle festività natalizie, significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco della curva in termine di decessi, stress delle terapie intensive e dell’area medica. Non ce lo possiamo permettere, sarebbe folle”.

La roadmap dal 3 dicembre a Natale

Il nuovo Dpcm, già ribattezzato Dpcm Natale, che potrebbe vedere la luce giovedì 3 dicembre, quando scadrà il precedente decreto, potrebbe essere di fatto una fotocopia che prolunga per un po’ le restrizioni.

Realisticamente, potremmo avere un’altra settimana caratterizzata da misure rigorose, dal 4 al 14 dicembre circa, con l’obiettivo di portare l’indice Rt di tutte le Regioni sotto l’1.

L’ipotesi di Palazzo Chigi sarebbe poi varare un nuovo provvedimento a ridosso delle feste per allentare le restrizioni e introdurre misure mirate per Natale e Capodanno. Una “finestra” di 10-15 giorni che consenta la ripresa dei consumi per Natale (lo shopping natalizio e la corsa ai regali sono stimati in 5,1 miliardi secondo Coldiretti) per poi tornare alla situazione attuale prima del 24 dicembre.

Tra le ipotesi c’è quella di tenere aperti i negozi per lo shopping anche di sera tardi per evitare code e assembramenti dei clienti, magari anche contingentati per fascia d’età. Se i contagi saranno a quel punto sotto controllo, oltre ai negozi potrebbe riaprire anche bar e ristoranti, ma solo fino alle 18.

Per il cenone di Natale e i festeggiamenti di Capodanno, che sembrano essere, anche in piena pandemia, piuttosto essenziali per gli italiani, il Governo potrebbe consentirli ma solo con i congiunti, cioè i parenti stretti.

Mentre sul tavolo ci sarebbero anche divieti espliciti per la notte di Capodanno, compreso lo stop a qualsiasi assembramento nelle piazze, e anche un nuovo protocollo per le messe e le cerimonie religiose, per il momento ancora tutto tace in merito agli spostamenti tra Regioni.

Come sarà il Dpcm Natale, le ipotesi

Volendo provare a riassumere, ma precisiamo che nulla è ancora certo, le misure che il Governo starebbe studiando sarebbero queste: