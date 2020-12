Nuovo Dpcm 3 dicembre Natale, il discorso di Conte

editato in: da

Record di morti per Coronavirus in Italia oggi giovedì 3 dicembre. Da ieri sono stati registrati altre 993 vittime, il numero più alto da inizio pandemia, che porta il totale a 58.038 dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

L’emergenza Covid in Italia

23.225 i contagi da Coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute, -19 il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva.

Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale così a 1.664.829. I guariti sono 23.474 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall’inizio dell’emergenza a 846.809.

I principi del Dpcm Natale

Oggi, dopo tanto attesa, e dopo innumerevoli confronti con le Regioni, il Governo ha varato il nuovo Dpcm di Natale, in vigore da venerdì 4 dicembre a venerdì 15 gennaio. Il premier Giuseppe Conte ha illustrato in diretta da Palazzo Chigi le nuove misure per l’emergenza Covid-19.

Il Governo sceglie la linea dura e continuerà ad applicare il principio delle “Regioni colorate”. “Siamo costretti a introdurre misure che prevedono ulteriori restrizioni dal 21 dicembre al 6 gennaio” annuncia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “La strada per la fine della pandemia è ancora lunga, dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata che potrebbe arrivare già in gennaio”, e che potrebbe essere non meno violenta della prima e della seconda ondata.

Avanti, dunque, con il sistema delle zone rosse, arancioni e gialle. “Si sta rivelando efficace, ci permette di dosare gli interventi e di adottare misure ben differenziate su base territoriale. Le misure sono adeguate al rischio effettivo dei territori senza inutili penalizzazioni”, spiega.

Nel giro di appena un mese siamo riusciti, anche grazie a queste misure, a piegare la curva dei contagi portando l’indice Rt a 0,91, quindi sotto 1.

Giallo non significa liberi tutti

Negli ultimi giorni si registra un calo di ricoveri anche nelle terapie intensive. “E’ ragionevole prevedere che nel giro di un paio di settimane, in prossimità delle festività natalizie, tutte le Regioni saranno gialle” preannuncia Conte. Per questo la linea di Palazzo Chigi è evitare un lockdown generalizzato come quello di primavera, “che sarebbe stato molto penalizzante”.

“C’è un aspetto però che non ci consente distrazioni”. Sono in arrivo le festività natalizie, e se le affrontassimo con le misure proprie delle aree gialle sarebbe “inevitabile” un’impennata della curva di contagio. Per questo Conte dice “costretto” a introdurre misure che prevedono ulteriori restrizioni durante le feste di Natale.

“Il problema dei festeggiamenti, dei cenoni, dei veglioni, è molto sentito dagli italiani. In un sistema liberaldemocratico non possiamo entrare nelle case delle persone e imporre stringenti limitazioni. Possiamo limitarci a introdurre una forte raccomandazione”.

Per questo il Governo raccomanda fortemente di non ricevere persone non conviventi, soprattutto in queste occasioni, in cui i festeggiamenti diventano “più intensi”.

Dpcm 3 dicembre, cosa si può fare e cosa no a Natale

Ecco cosa prevede il nuovo Dpcm Natale: