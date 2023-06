Molise confermato al centrodestra, Salvini esalta l’industria

Con una vittoria schiacciante il centrodestra si riconferma in Molise, con la coalizione che ha portato al successo Francesco Roberti che succede al governatore uscente Donato Toma. Un risultato netto per la destra, che unita con Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia conquista la conferma nella Regione col 62,31% delle preferenze. Un successo che fa sorridere tutti, anche il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini che in chiusura di campagna elettorale aveva esaltato l’industria molisana.

Il plauso di Salvini

Dal ministro dei Trasporti, infatti, presente a Macchia d’Isernia nei giorni precedenti alla chiusura della campagna elettorale, ha speso parole piene d’orgoglio e complimenti a due realtà che esportano il Molise in Europa e nel mondo. Parliamo di DR Automobiles Group, marchio del settore dell’automotive che di anno in anno si conferma e porta a casa ricavi da record, e La Molisana, storico marchio specializzato nella produzione di pasta.

Nel suo intervento, infatti, Salvini ha sottolineato il grande successo delle due aziende vanto della Regione, soffermandosi soprattutto su DR che nel panorama nazionale riesce a sgomitare in un ambiente di solito in pieno controllo a società e aziende del Nord tra Torino e Milano. “La DR Automobiles Groupe è un’azienda straordinaria perché già fare impresa in Italia è cosa notevole, vista la burocrazia, farlo in Molise vale doppio” ha detto Salvini, complimentandosi con Massimo Di Risio che negli anni ha fatto crescere i numeri dell’azienda di Macchia d’Isernia.

E il leader del Carroccio, che ora guida il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, è ancor più orgoglioso di questo risultato perché “fare auto a Torino o a Milano è un conto, fare auto a Macchia d’Isernia, aprire all’estero e vendere decine di migliaia di pezzi mi rende orgoglioso di essere umile partecipe di questa evoluzione”.

E Salvini strappa anche una promessa: “Cerchiamo, e cercheremo, come ministero di mettere le aziende in condizioni di crescere, senza l’ideologia che l’Europa vuole imporre dicendo tutto è solo elettrico. La qualità del prodotto DR commisurato col prezzo è notevole”.

I risultati in Molise

E tornando ai risultati, quello ottenuto in Molise è un successo schiacciante per il centrodestra e l’ennesimo tonfo della sinistra e del Movimento 5 Stelle. Solo per far capire il gap, Roberti ha ottenuto quasi il doppio dei voti dello sfidante Roberto Gravina, che con 54.884 preferenze si è fermato al 36,25% contro le 94.339 del vincitore che si è imposto col 62,31%.

Un successo che ha portato la conferma di Fratelli d’Italia come primo partito nella Regione col 18,85%, seguito da Pd al 12,02 e Forza Italia al 12. Un risultato che ha fatto ricordare ancor di più il compianto presidente Silvio Berlusconi. “Dedichiamo la vittoria in Molise e lo straordinario risultato di Forza Italia al presidente Berlusconi. Un successo che conferma la fiducia nei confronti del governo” ha detto Tajani.

Salvini, tornando sulla vittoria, ha confermato: “Il centrodestra compatto ha stravinto, Silvio questa vittoria è anche per te”. E Roberti, esultando, ha ricordato il Cavaliere: “Questa vittoria la dedico a Silvio Berlusconi, se fosse stato vivo sarebbe venuto qui in Molise a chiudere la campagna elettorale. C’è sicuramente il suo zampino, dall’alto mi è stato vicino come quando sono stato candidato a sindaco prima e a presidente della provincia poi. In gergo calcistico avrebbe commentato Triplete”.