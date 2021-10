Green pass, cambia ancora il periodo di validità? La nuova proposta

Green pass sì, Green pass no, Green pass esteso, forse sospeso. Si continua a parlare della certificazione verde Covid in Italia, ormai resa obbligatoria dal Governo Draghi per molti lavoratori e servizi (clicca qui per approfondire i casi di esenzione). A meno che non si intervenga nuovamente sulla questione, il Green pass è oggi rilasciato a seguito di vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone. In quest’ultimo caso, l’esito negativo del test sarà valido per 48 ore, ma proprio su questo punto è stata avanzata una nuova proposta di modifica.

A farsi portavoce della richiesta è il leader della Lega Matteo Salvini, il quale ha suggerito di estendere la validità dei tamponi ammessi come Green pass.

Tamponi da 48 a 72 ore per il rilascio del Green pass: la proposta di Matteo Salvini

Secondo Salvini la validità dei tamponi deve arrivare da 48 a a 72 ore per “evitare il caos” con il Green pass obbligatorio nel lavoro, pubblico e privato. Una sorta di compromesso che, anche se non palesato esplicitamente, permetterebbe soprattutto ai contrari alla vaccinazione di potersi recare a lavoro e non essere sospesi sottoponendosi ad un test anti Covid ogni tre giorni invece che due (qui l’elenco delle strutture con i prezzi più bassi).

“Allungare la durata minima del Green Pass da 48 a 72 ore è possibile, anzi doveroso e previsto dall’Europa. Evitare caos, blocchi e licenziamenti il 15 ottobre è fondamentale”, ha ribadito il leader del Carroccio su Twitter.

Green pass, come ottenerlo

L’estensione di validità del tampone, finalizzato al rilascio del Green pass, al momento può essere considerata un’altra proposta destinata a rimanere inascoltata. Il Premier Mario Draghi, infatti, ha dimostrato in più occasioni di essere inflessibile sulle regole relative alla certificazione verde Covid.

L’obiettivo rimane quello di garantire massima sicurezza – bloccando eventuali picchi di contagi – e dare un’ulteriore spinta alla campagna vaccinale, che dovrebbe essere ormai al suo rush finale, nonostante le proteste dei cd. “no green pass” e “no vax”.

Per ottenere il Green pass, di conseguenza, le regole rimangono al momento le stesse, ovvero: