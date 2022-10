Governo Meloni, chi è il nuovo ministro della Pubblica amministrazione

È Paolo Zangrillo il nuovo ministro, in quota Forza Italia, della Pubblica Amministrazione del governo Meloni. L’incarico rimane dunque in mano a un fedelissimo di Silvio Berlusconi dopo Renato Brunetta (che però ha lasciato il partito dopo la caduta del governo Draghi). Il senatore azzurro ha legato anche per motivi familiari al Cav. Suo fratello Alberto Zangrillo, rianimatore, è infatti il medico personale del presidente forzista, oltre a essere un volto noto della tv per aver parlato della pandemia di Covid insieme ad altri colleghi ed esperti.

Con il fratello condivide la fede calcistica. È infatti un grande tifoso del Genoa. Vi abbiamo svelato qua quanto guadagna Alberto Zangrillo come presidente del Genoa.

Chi è il ministro Paolo Zangrillo: la carriera da manager in Fiat, Iveco e Acea

Nato a Genova, Paolo Zangrillo si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano e ha una lunga carriera di manager di importanti aziende alle spalle. Tra queste Magneti Marelli, Fiat Powertrain e Iveco. In tutte ha ricoperto importanti incarichi nell’ambito delle risorse umane. È poi diventato direttore del personale e dell’organizzazione di Acea, ricoprendo questa carica per oltre 6 anni.

La carriera politica del nuovo ministro della Pubblica Amministrazione

Entra ufficialmente in politica solo nel 2018, come candidato e poi eletto tra le fila di Forza Italia per la Camera dei Deputati. Nell’ottobre dello stesso anno diventa commissionario regionale del partito in Piemonte e in Valle d’Aosta, sostituendo il collega di partito Gilberto Pichetto Fratin, ora diventato ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del governo Meloni.

Alle elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022 è stato eletto al Senato nel collegio uninominale Piemonte – 04 (Alessandria) per la coalizione del centrodestra. Il 22 ottobre ha prestato giuramento davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è diventato ministro della Pubblica Amministrazione. Qua la lista di tutti i ministri del nuovo governo Meloni.

Ansa riporta alcune sue posizioni in materia di grandi opere e riforme. Paolo Zangrillo sarebbe infatti a favore della linea Tav per collegare Torino a Lione e si sarebbe già dichiarato a favore di una profonda riforma del reddito di cittadinanza. Vi abbiamo spiegato qua in che modo potrebbe cambiare il reddito di cittadinanza durante il mandato di Giorgia Meloni e quali sono le idee in merito del centrodestra.

L’imbarazzante scambio di nomi durante la lettura della lista dei ministri

Il giorno prima del giuramento, Paolo Zangrillo è stato al centro di un imbarazzante errore commesso dalla premier incaricata Giorgia Meloni. Dopo aver ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella, infatti, la presidente del Consiglio ha letto la lista dei ministri in conferenza stampa al Quirinale. Dichiarando che Gilberto Pichetto Fratin sarebbe diventato il nuovo ministro della Pubblica Amministrazione e Paolo Zangrillo il nuovo ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Solo successivamente l’ufficio stampa della presidente di Fratelli d’Italia ha emanato un comunicato stampa con la rettifica, spiegando che alla base del lapsus di Giorgia Meloni ci sarebbe stato un errore di trascrizione durante la stesura della lista dei ministri, con i nomi dei due esponenti di Forza Italia invertiti.