Governo Meloni, ecco la lista dei viceministri e sottosegretari: polemiche per Bignami

Governo al completo: con il via libera alle nomine dei sottosegretari l’Esecutivo guidato dalla premier Giorgia Meloni è fatto. Fratelli d’Italia, principale partito della maggioranza, ottiene 18 posti tra viceministri e sottosegretari, di cui 7 donne e 11 uomini. Alla Lega vanno 11 posti, di cui 3 donne e 8 uomini, a Forza Italia 8, di cui 3 donne e 5 uomini. Su un totale di 39 nomi, soltanto 13 sono donne.

Meloni ha assicurato che per la scelta dei sottosegretari ha usato il criterio del merito. “Ci sono state valutazioni nel merito ma io non ho incontrato problemi. Il criterio era di individuare le persone migliori per determinati incarichi, ovviamente facendo delle mediazioni. C’era il tema di rappresentanza femminile e quella territoriale, non è mai un lavoro facilissimo, ma noi abbiamo fatto tutto in poche ore e dove ho avuto dei dubbi, non ho avuto problemi a farli presenti e ad avere risposte positive”.

Polemiche su alcuni nomi

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Silvio Berlusconi riesce a spuntare 6 sottosegretari e 2 viceministri, ma perde tre dei suoi super favoriti: il coordinatore regionale in Calabria Giuseppe Mangialavori, fedelissimo di Licia Ronzulli, l’ex governatore Ugo Cappellacci, suo uomo in Sardegna, e Paolo Barelli, capogruppo uscente alla Camera e amico di Antonio Tajani.

I primi due sarebbero rimasti fuori a causa delle resistenze di Giorgia Meloni legate a vicende processuali: il nome di Mangialavori era emerso in una in inchiesta su un clan ‘ndranghetista, anche se lui non è mai stato indagato, e Cappellacci sarebbe a processo per corruzione e peculato. Anche su Barelli, secondo alcune fonti parlamentari di centrodestra, sarebbero state espresse perplessità di questo tipo.

Tra i nomi che spiccano, senz’altro quello di Vittorio Sgarbi che finisce alla Cultura. Ma anche quello del numero 2 al ministero delle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, meglio noto alle cronache per alcune foto risalenti al 2005 in cui è apparto vestito da nazista. In occasione del suo addio al celibato, Bignami si fece fotografare con una divisa nazista. Scatti che gli preclusero la partecipazione alla festa nazionale del Pd dello scorso anno a Bologna, viste le polemiche dell’Anpi ma non solo.

La lista dei sottosegretari e dei viceministri del governo Meloni

Ma ecco qui la lista dei sottosegretari e dei viceministri del governo Meloni.

Presidenza del Consiglio

Giovanbattista Fazzolari (attuazione del programma di Governo)

Giuseppina Castiello, Matilde Siracusano (rapporti con il Parlamento)

Alessio Butti (innovazione tecnologica)

Alberto Barachini (informazione ed editoria)

Alessandro Morelli (coordinamento della politica economica)

Esteri e cooperazione internazionale

Edmondo Cirielli (Viceministro)

Giorgio Silli

Maria Tripodi

Interno

Wanda Ferro, Nicola Molteni, Emanuele Prisco

Giustizia

Francesco Paolo Sisto (Viceministro)

Andrea Delmastro Delle Vedove

Andrea Ostellari

Difesa

Matteo Perego

Isabella Rauti

Economia e finanze

Maurizio Leo (Viceministro)

Lucia Albano

Federico Freni

Sandra Savino

Imprese e made in Italy

Valentino Valentini (Viceministro)

Fausta Bergamotto

Massimo Bitonci

Ambiente e sicurezza energetica

Vannia Gava (Viceministro)

Claudio Barbaro

Agricoltura e sovranità alimentare

Luigi D’Eramo

Patrizio Giacomo La Pietra

Infrastrutture e mobilità sostenibili

Galeazzo Bignami (Viceministro)

Edoardo Rixi (Viceministro)

Tullio Ferrante

Lavoro e politiche sociali

Maria Teresa Bellucci (Viceministro)

Claudio Durigon

Istruzione e merito

Paola Frassinetti

Università e ricerca

Augusta Montaruli

Cultura

Lucia Borgonzoni

Gianmarco Mazzi

Vittorio Sgarbi

Salute

Marcello Gemmato