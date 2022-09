Elezioni politiche 2022, tutti gli eletti del centrosinistra al Senato

Il centrodestra stravince le elezioni politiche del 25 settembre 2022. Il voto consacra Giorgia Meloni come leader indiscussa, quasi certamente ormai prossima premier, prima donna nelle storia italiana. Crolla la Lega di Matteo Salvini, anche e soprattutto nelle roccaforti del nord-est, tiene invece Forza Italia di Silvio Berlusconi.

Perde il centrosinistra, che registra una sonora batosta con il suo primo partito, il Pd guidato da Enrico Letta, che ha già annunciato che non si ricandiderà più al prossimo Congresso dem.

Fa bene, e al di sopra delle aspettative, il Movimento 5 Stelle. Benino anche il Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Salvini, che però Terzo Polo di fatto non è, visto che non è la terza coalizione più votata.

Ma vediamo nel dettaglio tutti i risultati in assoluto e in percentuale per il centrosinistra e tutti i nomi degli eletti al Senato.

Qui tutti gli eletti del centrosinistra alla Camera.

Il centrosinistra formato da Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa e Impegno civico ha ottenuto 7.161.688 preferenze, pari al 25,99% dei votanti. Porta a casa quindi 34 seggi al Senato, 5 i candidati uninominali eletti, per un totale di 39 seggi.

Pd: 18,96% – 31 seggi

Alleanza Verdi e Sinistra: 3,53% – 3 seggi +Europa: 2,94 Emma Bonino – nessun seggio Impegno Civico di Luigi Di Maio: 0,56% – nessun seggio Tutti gli altri risultati degli altri partiti li potete consultare qui.