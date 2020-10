Dpcm 24 ottobre, le misure decise da Conte: il testo in Gazzetta Ufficiale

editato in: da

Dopo un tira e molla durato ore con le Regioni, nella notte tra sabato e domenica il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che introduce misure anti Covid a partire da lunedì 26 ottobre e fino al 24 novembre. Ecco cosa prevede il Dpcm 24 ottobre.

Bar e ristoranti

Stop per bar e ristoranti alle 18, anche il sabato e la domenica. Le attività dei servizi di ristorazione, e cioè bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, sono consentite dalle 5 del mattino fino alle 18 del pomeriggio.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, non più 6, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 ‘è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta sempre consentita anche la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 l’asporto, con però divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Spostamenti

Il nuovo Dpcm firmato nella notte “raccomanda fortemente” a tutte le persone di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

>>> Scarica qui il Dpcm 24 ottobre 2020 e qui gli allegati pubblicati in Gazzetta Ufficiale <<<

Palestre, piscine, centri benessere e terme

Vengono chiuse palestre, piscine, centri benessere e centri termali, salvo quelli con presidio sanitario obbligatorio o che erogano prestazioni essenziali di assistenza, nonché centri culturali, sociali e ricreativi.

Sport

L’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto presso circoli sportivi restano consentite nel rispetto delle norme di distanziamento e senza assembramento.

Teatri, cinema e concerti

Il testo prevede anche la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi, anche all’aperto.

Si tratta di una delle misure più contestate, considerato che, secondo i dati ufficiali, il settore degli spettacoli ha fatto registrare un numero infinitamente basso di contagi tra gli spettatori, tanto da essere quasi considerato a rischio zero.

Parchi divertimento e aree gioco per bambini

Stop anche ai parchi divertimento, mentre invece restano aperte le aree gioco per i bambini.

“Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. E’ consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposto in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia” si legge nel testo ufficiale del Dpcm.

Smart working

Sul fronte lavoro, infine, il Governo conferma lo smart working per la Pubblica amministrazione e raccomanda “fortemente” l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori privati.