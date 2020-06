Distanziamento e norme di sicurezza penalizzano le imprese: le stime

editato in: da

Siamo stati chiusi in casa per più di due mesi, negozi ed attività (quelle non essenziali) hanno dovuto abbassare le saracinesche in questo periodo, rinunciando alle proprie entrate. La Fase 2 e l’inizio della Fase 3, quindi, rappresentavano per molti imprenditori italiani il punto di ripartenza: riaprire per provare a risollevare le proprie sorti, questo era il desiderio di molti. A poche settimane dalla riapertura dei pubblici esercizi, però, il distanziamento sociale e le norme di sicurezza penalizzano troppe le imprese, e le prime stime non sembrano dirci nulla di buono.

Pessimismo e fatturati in calo: ripartenza difficile per i pubblici esercizi

Secondo uno studio condotto dal Centro Studi FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), con l’inizio della Fase 2 (qui lo speciale di QuiFinanza) le imprese hanno fatto fatica a ripartire. Il senso di pessimismo e, in generale, il sentiment negativo dopo la prima settimana di lavoro è stato poi aggravato da un altro dato di fatto, ovvero un calo dei fatturati pari a 70%.

Gli imprenditori attribuiscono la colpa di questo calo alle regole per il distanziamento sociale e alle misure di sicurezza. Come riportato da FIPE, infatti, “nel 74% dei casi il bilancio complessivo della riapertura è valutato negativamente dagli imprenditori”, anche se i clienti sono stati disciplinati nel seguire le regole imposte.

Il vero problema, stando a quanto emerso dal sondaggio, è riuscire a lavorare con il distanziamento interpersonale e le altre misure anti covid-19, una situazione questa che ha creato non poche difficoltà.

Riaperture e paura per il futuro: imprenditori sempre più pessimisti

La maggior parte degli imprenditori, circa il 48% secondo FIPE, con l’inizio della Fase 2 ha deciso di riaprire già il 18 maggio, “circa il 35% lo ha fatto solo qualche giorno dopo” è stato poi spiegato, mentre “una minima parte, il 10,8% riaprirà il primo giugno e ancora meno, il 5,6%, ha rinunciato del tutto a riaprire a causa delle condizioni imposte ritenute economicamente svantaggiose”.

Chi pensa però che le difficoltà legate alla ripartenza coincidono semplicemente con un periodo di assestamento – purtroppo – si sbaglia.

Gli incassi della prima settimana di ripresa delle attività, come accennato sopra, sono calati del 70% ma secondo gli imprenditori la situazione non è destinata a migliorare nell’immediato. Degli intervistati, sette su dieci si sono detti pessimisti sul futuro e non prevedono miglioramenti significati. La soluzione? Sulla questione ha provato a fare il punto Aldo Cursano, Vicepresidente Vicario di FIPE dichiarando: