Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale: leggi e scarica il pdf della maxi manovra

editato in: da

250 articoli che raccontano una “super” manovra da 55 miliardi di euro. Uno sforzo maestoso, ma secondo molti analisti comunque non ancora sufficiente, per traghettare l’Italia in questi mesi durissimi di emergenza Covid, che hanno letteralmente messo in ginocchio il Belpaese, su tutti i fronti.

55 miliardi, come due manovre

Il decreto Rilancio, com’è stato chiamato, è il tentativo del Governo giallo-rosso di ripartire, con uno sforzo ad ampio raggio che abbracci numerosi settori. “Abbiamo lavorato a questo decreto nella consapevolezza che c’è un Paese in grande difficoltà, c’è una comunità di donne, di persone, in grande sofferenza” ha detto il premier Conte in conferenza stampa con accanto i ministri dell’Economia Roberto Gualtieri, della Salute Roberto Speranza, dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e delle Politiche agricole Teresa Bellanova.

Una manovra, scandisce Conte, per fronteggiare questa fase di emergenza ma anche “che contiene delle premesse, perché questa fase di ripartenza possa già concretizzare una prospettiva di ripresa economica e sociale”. Il testo tocca imprese, famiglie, sistema sanitario, scuola, università, ricerca, turismo, edilizia, mondo della disabilità, forze dell’ordine, sport. “Un testo complesso” che mette in campo 55 miliardi, “pari a due manovre, due leggi di bilancio”.

“Ci sono in queste settimane persone che sono rimaste senza lavoro, senza un reddito, commercianti che rischiano di chiudere addirittura definitivamente la loro attività, imprenditori che sono nell’assoluta incertezza, non sanno se continuare. Il vostro grido di allarme, le vostre segnalazioni, non ci sono sfuggite e questa fotografia dolorosa del Paese la conosciamo ed è per questo che ci siamo impegnati al massimo facendoci carico di tutta questa sofferenza”.

>>> Clicca qui per scaricare il Dl Rilancio <<<

I tempi

Conte afferma che “ce l’abbiamo messa tutta” per rafforzare ulteriormente il sostegno a chi ha perso il lavoro potenziando cassa integrazione, bonus per autonomi, facendo anche in modo, “confidiamo”, che le erogazioni arrivino ancora più speditamene di quanto è successo fino a adesso. “Non ci sono sfuggiti i ritardi e stiamo cercando di rimediare con questo decreto per rendere alcuni passaggi burocratici ancora più spediti”.

Imprese

Il Governo introduce anche delle misure di rilancio e sostegno alle imprese per dare impulso alla crescita, accompagnare l’economia verso una “pronta” ripartenza con aiuti a fondo perduto, riduzione delle tasse, sconti fiscali, sgravi per affitti, per bollette elettriche che, promette il premier, saranno ancora più leggere.

Famiglie

E poi ci sono le famiglie, che hanno i figli a casa e le scuole chiuse. Ma su questo punto, purtroppo, ancora molte (troppe) lacune. “Abbiamo anche un reddito di emergenza per le fasce della popolazione che in questo momento hanno bisogno di particolare protezione”.

Per i lavoratori le misure messe in campo sono pari a 25,6 miliardi di euro, utili a rifinanziare e rafforzare cassa integrazione e bonus autonomi. “Questi sono definiti ammortizzatori sociali, io però mi permetto di chiamarli ammortizzatori sociali ed a un tempo economici” sottolinea Conte, “perché è vero che proteggono i lavoratori, ma servono anche alle imprese per preservare la loro efficienza produttiva. Ora dobbiamo attivare questi aiuti economici soprattutto a coloro che non hanno ancora ricevuto nulla, e fare in modo che arrivino in maniera semplice, rapida e veloce”.

Si attende nelle prossime ore la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

>>> Clicca qui per scaricare il Dl Rilancio <<<

VAI ALLO SPECIALE QUIFINANZA SUL DL RILANCIO