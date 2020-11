Crisanti e la lettera sul vaccino: cosa ha detto e perché è finito nella bufera

editato in: da

Ha alzato un polverone la lettera che Andrea Crisanti, Professore Ordinario di Microbiologia e Direttore del Dipartimento di Medicina molecolare presso l’Università di Padova, tra i volti più noti di questa pandemia, anche mediatica, ha scritto di sua mano al Corriere della Sera.

I dubbi di Crisanti sul vaccino anti-Covid

Una presa di posizione forte, dove ribadisce la sua convinzione, molto criticata e anche in parte travisata, sul vaccino anti-Covid.

Crisanti alcuni giorni fa aveva espresso delle perplessità rispetto ai tempi di realizzazione dei vaccini pronti al lancio sui mercati, da Pfizer a Moderna a AstraZeneca. Vaccinarsi contro il Covid-19 a gennaio? “Senza dati, io non lo farei”. Dichiarazioni che hanno scatenato il putiferio, sia nel mondo medico che politico.

“Ribadisco che oggi non farei il vaccino Covid perché non abbiamo i dati sui test“: non è pienamente validato dalla comunità scientifica e quindi non pienamente sicuro, dice. “Sulle basi delle conoscenze che abbiamo oggi non mi farei il vaccino, ma se dovessero rendere pubblici i dati e la comunità scientifica ne validasse la bontà, me lo farei, non ho alcun dubbio su questo”.

A Sky TG24 ribadisce che “è una questione di trasparenza: se si vuole generare fiducia bisogna essere trasparenti. Più gli scienziati lamentano assenza di informazioni e più la pretendono, più la gente si fida. La trasparenza genera un bene inestimabile: la fiducia. Questa levata di scudi che c’è stata è assolutamente irragionevole, perché non ho detto che non mi farò il vaccino, ma semplicemente che è necessario che tutti nella comunità scientifica abbiano accesso ai dati grezzi. In questo modo facciamo il vaccino tutti quanti, senza nessun timore e alcun retropensiero”.

Cosa dicono i dati

Nonostante il vaccino sia l’unica arma che davvero abbiamo a disposizione per uscire dalla pandemia, come affermato con forza anche dal Premio Nobel per la Medicina 2020 Michael Houghton, e nonostante le rassicurazioni arrivate da Aifa e Cts sulla sicurezza dei test in corso, i sondaggi dicono che ben 1 italiano su 3 oggi non si farebbe vaccinare: secondo una rivelazione Tecnè il 33,7% preferisce aspettare per vedere se è sicuro, mentre il 24,8% è proprio contrario.

Crisanti nutre grossi dubbi sull’accelerazione che ha portato a risultati considerati ottimali in pochissimi mesi. Si parla del 95% di efficacia per il vaccino di Pfizer, del 94,5% per Moderna e del 70% per AstraZeneca. “Non ho perplessità su nessun vaccino in particolare. Il difetto è nella procedura affrettata” spiega Crisanti. “Qualsiasi vaccino approvato con metodo accelerato merita lo scrutinio attento di tutta la comunità scientifica”.

E cita il caso del farmaco Remdesivir, il primo approvato per curare il Coronavirus e oggi, dopo mesi, “sospeso” dall’Oms perché non abbastanza efficace, tanto da riportare la sua procedura di approvazione in revisione. “Ci sono delle procedure che sono accelerate che hanno intrinsecamente dei rischi. Lo dicono tutti, solo questo è un Paese provinciale e si pensa che se qualcuno chiede trasparenza si scatena un putiferio. Io non chiedo scusa. Dovrebbe chiedere scusa chi ha approvato il Remdesivir in modo frettoloso e poi non è risultato essere buono”.

Per lo stesso motivo, secondo Crisanti, il vaccino non deve essere obbligatorio: “Non esiste da nessuna parte che un vaccino che passa per un processo accelerato diventi obbligatorio. Ci si assumerebbe delle responsabilità gigantesche”.

La lettera di Crisanti sul vaccino

Pubblichiamo qui di seguito la lettera che Crisanti ha scritto al Corriere della Sera: