Covid, chi fa il vaccino contro l’influenza ha meno probabilità di ammalarsi: lo studio

Nell’ultimo mese i casi di Coronavirus sono aumentati in tutto il mondo e, nel frattempo, con l’arrivo dell’inverno e l’abbassamento delle temperature la stagione influenzale rischia di confondere un po’ le idee (su come distinguere i sintomi influenzali da quelli del Covid ne abbiamo parlato qui). Per questo motivo le autorità sanitarie europee (ma non solo) stanno spingendo la popolazione a vaccinarsi contro l’influenza, soprattutto da quando è stato dimostrato che chi fa il vaccino contro l’influenza ha meno probabilità di contrarre il virus Sars-Cov 2.

Chi fa il vaccino antiinfluenzale ha meno probabilità di ammalarsi: il nuovo studio

Un nuovo studio, segnalato per la prima volta da Scientific American, ha rilevato che gli operatori sanitari che hanno ricevuto il vaccino antinfluenzale nella stagione 2019-2020 hanno registrano il 39% in meno di probabilità di risultare positivi al Coronavirus nei mesi di marzo/giugno 2020 (ovvero quando è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria in tutto il mondo).