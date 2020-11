Terapie intensive piene: in 13 regioni finiti i posti per i pazienti Covid

editato in: da

Con la curva dei contagi in salita, la situazione nelle terapie intensive sembra destinata a peggiorare. Nuove restrizioni anti-Covid sono state disposte dal Governo ma, nell’attesa che queste producano i primi effetti, in molte regioni italiane i posti letto destinati ai pazienti che hanno contratto il virus sono già esauriti.

Coronavirus, le regioni dove sono finiti i posti per i pazienti Covid

In ogni regione d’Italia sono stati creati presidi destinati ad accogliere e curare i paziente Covid. Oggi però, che il numero dei ricoverati è salito in maniera esponenziale, molti ospedali hanno dovuto ricorrere ai posti “no Covid” delle terapie intensive, registrando quindi un sovraccarico dei casi.

La situazione, nello specifico, è critica in ben 13 regioni, ovvero: Lombardia, Umbria, Toscana, Marche, Puglia, Liguria, Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata e la Provincia autonoma di Bolzano. A riportarlo è l’ultima indagine Instant dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica.

Terapie intensive piene: dove la situazione è più critica

Da quanto emerge dal report dell’Università Cattolica, la situazione sembra essere al momento più critica nella Provincia autonoma di Bolzano, dove sono finiti i posti letto destinati ai pazienti Covid e sono stati occupati il 40% dei posti letto delle terapie intensive “no Covid”. A seguire si piazza la Lombardia con il 38,56%, l’Umbria con il 31,43% e la Toscana il 23,55%.

Situazione difficile anche nelle Marche, dove i pazienti ricoverati per Coronavirus hanno superato il 22,61% della capienza stimata, segue poi la Puglia (16,78%), la Liguria (12%), l’Emilia Romagna (10,47%) e la Valle d’Aosta (10%).

Meno critica ma comunque preoccupante la situazione in Abruzzo, Calabria e Campania, dove la capacità strutturale per pazienti Covid ha superato rispettivamente l’8,94%, il 3,42% e il 1,49% della massima saturazione stimata.

Coronavirus e terapie intensive, le regioni a rischio

Tenendo sempre conto dei pazienti ricoverati per Coronavirus e la capacità delle terapie intensive, il numero dei posti letto nei reparti Covid ha raggiunto quasi il limite in: Sardegna (97,93%), Piemonte (93,95%), Sicilia (87,06%), Trento (84,62%), Lazio (78,62%) e Friuli-Venezia Giulia (72,73%). In Veneto, invece, è stata è utilizzata il 45% della capacità extra, mentre in Molise, dove non è si è ricorso ancora a posti aggiuntivi, la situazione sembra essere al momento stabile.