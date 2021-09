Covid, regioni a rischio e non vaccinati: c’è correlazione? Ecco cosa dicono i numeri

editato in: da

L’aumento della mobilità durante le vacanze estive, corredato più frequenti occasioni di contatto, ha inevitabilmente contribuito a far crescere il numero di nuovi casi Covid. Tra contagi in salita e ricoveri in ospedale in aumento, alcune regioni rischiano più di altre adesso. La Sicilia, già in zona gialla, rischia di passare in zona arancione, mentre molte altre (come Sardegna, Calabria o Piemonte) si avvicinano sempre di più alla zona gialla. Ma che correlazione c’è tra il passaggio ad una fascia di rischio maggiore e il numero di vaccinati? Vediamo cosa dicono i numeri.

Regioni a rischio chiusura e vaccini somministrati: cosa dicono i numeri

Stando a quanto riporta il Report Vaccini Anti COVID-19 del Governo, aggiornato al 03-09-2021, in Italia sono state vaccinate in totale 38.372.227 persone, ovvero il 71,05 % della popolazione over 12 (sono persone che hanno completato il ciclo vaccinale).

Il monitoraggio del Governo tiene conto anche del numero di dosi consegnate in ogni regione, nonché di quelle somministrate.

La Lombardia, attualmente, è la regione che ha somministrato più vaccini (procedendo anche tra le più spedite rispetto al numero di dosi consegnate). Nello specifico, su 15.086.422 dosi consegnate ben 13.886.858 sono state somministrate (con un rapporto pari al 92%).

In Sicilia, invece, su un totale di 6.562.308 dosi consegnate, sono state somministrate 5.792.578 dosi in totale (con un rapporto pari all’82%). Numeri più bassi in Calabria, dove su 2.722.995 dosi consegnate ne sono state somministrate 2.296.368 (anche se la distribuzione ha proseguito spedita, con l’84,3% di dosi distribuite rispetto alle consegne), e cifre simili in Sardegna, con 2.155.942 dosi somministrate rispetto alle 2.415.314 ricevute (qui però il rapporto consegne/somministrazioni è stato migliore rispetto Calabria e Sicilia, raggiungendo l’89,3%).

Sicilia in zona gialla (a rischio arancione): quanti sono i non vaccinati?

Concentrandoci solo sui numeri, stando all’ultima analisi YouTrend, la Sicilia – che rischia la zona arancione – è stata la prima regione italiana che ha dovuto dire addio alla zona bianca ed è anche una delle regioni con il più alto numero di non vaccinati. Con solo il 54,35% della popolazione che ha fatto il vaccino – secondo i dati aggiornati al 3 settembre 2021 dal sito CuraItalia – è seguita poi dalla Calabria (56,62% di persone vaccinate), Campania (59,65%) e Sardegna (60,43%).

Non a caso, anche la Campania va incontro all’attribuzione di una fascia di rischio maggiore (insieme Piemonte e Basilicata) da lunedì 6 settembre. In Piemonte il numero di persone vaccinate, stando al monitoraggio CuraItalia, si aggira intorno al 58,73%, mentre in Basilicata poco più della metà della popolazione è vaccinata (circa il 59,53%).

Contagi Covid e regioni a rischio: cosa dice l’ultimo report ISS

Secondo l’ultimo report ISS, pubblicato mercoledì 1 settembre 2021, pur essendo aumentato il numero di Regioni/PPAAA classificate a rischio epidemico moderato, nessuna Regione/PPAA presenta un rischio epidemico alto (ovvero rischia la zona rossa).

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in aumento al 6,0% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute), con il numero di persone ricoverate in aumento da 504 (24/08/2021) a 544 (31/08/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale, invece, è aumentato leggermente al 7,3%. Infine, il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 4.036 (24/08/2021) a 4.252 (31/08/2021)

L’Istituto Superiore di Sanità ha per questo ribadito che una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da

varianti emergenti con maggiore trasmissibilità.