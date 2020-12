Covid, “a gennaio rischiamo una strage”: l’allarme della fondazione Gimbe

editato in: da

“Tutti gli inverni l’influenza affolla gli ospedali e a gennaio c’è il rischio di una strage se, invece di chiudere la seconda ondata di Covid, facciamo partire la terza”, non usa mezzi termini Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione Gimbe, in un’intervista rilasciata a La Stampa.

Bisogna quindi evitare il più tragico degli scenari con l’arrivo del nuovo anno, per questo motivo, ha poi aggiunto lo stesso, “serve massimo rigore durante le feste”.

Italia in zona gialla: i rischi

Il rischio della seconda ondata era stato annunciato dagli esperti già a giugno, quando l’emergenza sanitaria sembrava stare rientrando. Sulle decisioni prese del Governo durante e subito dopo la stagione estiva Cartabellotta ci aveva detto la sua in un’intervista rilasciata in esclusiva a noi di QuiFinanza. Oggi, che è successo l’inevitabile, le limitazioni del Governo e il pugno duro sugli spostamenti e le riaperture a Natale trovano in parte d’accordo la fondazione Gimbe, che tuttavia trova azzardato il passaggio di gran parte dell’Italia in zona gialla nel mese di dicembre.