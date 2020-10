Coronavirus, scuole chiuse in Puglia: nuova ordinanza della Regione

editato in: da

Chiudono le scuole in Puglia, lo ha annunciato il Presidente della Regione Michele Emiliano durante un intervento a Sky Tg24 alla trasmissione I numeri della Pandemia. La decisione è arrivata a seguito della crescita preoccupante dei casi di Covid nel territorio e coinvolgerà le scuole di ogni ordine e grado, escluse quelle per l’infanzia (dove la frequenza non è obbligatoria).

Sebbene il Premier Conte abbia più volte scongiurato la chiusura delle scuole, con l’ultimo Dpcm le cose sono cambiate: adesso la didattica a distanza è stata avviata al 75% per le scuole superiori, mentre continuano le lezioni in presenza per le elementari e le scuole per l’infanzia. In controtendenza rispetto a quanto deciso dal Governo centrale però, il governatore della Regione Puglia, nel rispetto dei poteri attribuiti, ha emesso un nuovo provvedimento: su tutto il territorio regionale le scuole, di ogni ordine e grado, verranno chiuse, ad esclusione di quelle per l’infanzia dove la frequenza non è obbligatoria.

“Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado”, ha dichiarato Michele Emiliano su Sky Tg24 durante un suo intervento in diretta alla trasmissione I numeri della Pandemia. “Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse dal provvedimento le scuole per l’infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria – ha poi aggiunto lo stesso -. Abbiamo verificato che l’aumento dei contagi è coinciso con la riapertura delle scuole”.

La nuova ordinanza della Regione Puglia

L’ordinanza della Regione Puglia entrerà in vigore a partire da venerdì 30 ottobre 2020, così ha specificato Emiliano.

“Le attività in presenza – ha anche spiegato il governatore della Regione Puglia – saranno possibili solo per i laboratori e per le esigenze di frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali”.

Quello che cambia con il nuovo provvedimento regionale, dunque, è che le scuole dell’obbligo pugliesi resteranno chiuse alla didattica in presenza fino al 24 novembre. Il termine stabilito dall’ordinanza del presidente della Regione Puglia è stato fissato a seguito dei dati rilevati dai Dipartimenti di Prevenzione. Come spiegato nell’ordinanza: “Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid”.

L’obiettivo, ovviamente, è quello di bloccare la diffusione del Covid all’interno della Regione, cercando comunque di non arrestare l’attività educativa e la didattica.