Coronavirus, chi muore di più in Italia nella seconda fase: il report ISS

Mentre il Covid continua nella sua preoccupante avanzata (qui trovate la mappa regionale delle situazioni più critiche per le terapie intensive), e dopo che l’Oms ha dichiarato che al momento l’unica cura davvero efficace contro il virus è il desametasone, si osserva come, nel secondo trimestre dell’epidemia Covid, sia cambiata in parte la caratterizzazione dei decessi.

Come sono cambiate le morti di Covid in Italia

A dirlo è l’aggiornamento del report ISS sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a SARS-CoV-2, pubblicato su Epicentro. A morire di più per Covid, oggi, sono persone più anziane: è cioè aumentata leggermente l’età media, ma non solo. E’ anche aumentato, in proporzione, il numero di donne.

Tra le co-morbosità preesistenti, nei decessi del secondo periodo, aumentano le persone con fibrillazione atriale, demenza (che sono più che raddoppiate) e insufficienza respiratoria cronica (quasi raddoppiate).

Aumentano i decessi di persone con 3 o più patologie preesistenti e diminuiscono quelli con meno patologie o nessuna. Questo, spiega l’Istituto Superiore di Sanità, sembra indicare che nel secondo periodo i decessi riguardano persone più anziane e con una condizione di salute preesistente peggiore rispetto ai decessi relativi al primo trimestre.

Perché il dato del secondo periodo è diverso dal primo

Il dato, sottolineano gli autori dello studio, può essere spiegato da maggiori conoscenze circa l’infezione e maggiori capacità e tempestività di cura nel periodo giugno-agosto.

Inoltre, è verosimile che nei mesi di marzo e aprile il Coronavirus sia stato sotto-diagnosticato in molti deceduti anziani fragili, come per esempio quelli nelle RSA. Questo può aver portato una sottostima del carico di patologie dei morti in quel periodo.

I 4 scenari Iss

Proprio sulle criticità riscontrate, nella prima fase pandemica, e sull’elaborazione di possibili scenari futuri e lo sviluppo di nuovi strumenti per fronteggiarli rafforzando i servizi sanitari si concentrano l’ISS e il Ministero della Salute, che in una nuova pubblicazione (QuiFinanza ne ha parlato qui) esaminano i possibili 4 scenari che ci attendono a seconda dell’indice di contagio Rt, in particolare a fronte della co-circolazione del virus SARS-CoV-2 e di virus influenzali stagionali.

Entrambi i virus, infatti, presentano una sintomatologia simile e richiedono una conferma di laboratorio per accertare la diagnosi differenziale. Diventa quindi estremamente importante il monitoraggio concomitante di casi di infezione da SARS-CoV-2 e da virus influenzali e la realizzazione di test diagnostici molecolari multipli.

Questo documento ha l’obiettivo di rafforzare il coordinamento dei sistemi sanitari regionali e la pianificazione nazionale per fronteggiare un eventuale aumento nel numero di nuove infezioni da SARS-CoV-2.