Coprifuoco, Draghi non molla: date e orari del nuovo decreto

Il Governo Draghi ha fissato alcune date in calendario, dal 24 maggio dovrebbe essere approvato un nuovo decreto, volto a disciplinare le riaperture e a rivedere l’orario del coprifuoco. Su questo ultimo punto, però, il Premier sembrerebbe essere irremovibile.

Coprifuoco, nuovo decreto in arrivo entro il 24 maggio: la strategia di Draghi

Deciso a non cedere alle richieste di chi propone la sospensione o di estenderlo a mezzanotte, l’intenzione del Primo Ministro sembrerebbe essere quella di confermare il coprifuoco fino alle 23:00.

In diretta tv Mario Draghi ha dichiarato che le regole per il coprifuoco saranno ancora valide nelle prossime settimane. Con il prossimo decreto, in arrivo – si dice – entro il 24 maggio, dovrebbero di nuovo valere le regole attualmente valide per bar e ristoranti in zona gialla, che potranno tuttavia rimanere aperti un’ora in più, ovvero fino alle 23:00 (mentre ad oggi l’orario di chiusura è fissato alle 22:00).

“Dobbiamo essere attenti a bilanciare le ragioni dell’economia con quelle della salute”, aveva già dichiarato qualche giorno fa Draghi. La sua strategia, quindi, rimane quella di procedere con calma, gradualmente e senza bruciare le tappe. Ogni decisione, pertanto, verrà presa monitorando la situazione epidemiologica in Italia, nonché i progressi della campagna vaccinale.

Quanto ci costa l’estensione del coprifuoco in Italia

Intanto, mentre il Premier italiano sembra deciso a non muoversi dalla sua posizione (nonostante le pressione di maggioranza e opposizione) c’è già chi ha provato a fare i conti con le perdite derivanti dall’estensione del coprifuoco in Italia fino a luglio.

Questo, d’altronde, è il periodo dove i turisti (italiani e stranieri) prenotano le proprie vacanze estive, e le restrizioni attualmente in vigore potrebbero scoraggiare molti visitatori che, per questo motivo, potrebbero scegliere altre mete.

Secondo un’indagine svolta da Fipe Confcommercio – condotta a fine ottobre – bar, ristoranti e locali hanno già perso tanto, in termini di incassi, in questi mesi: si parla di circa 300 milioni di euro al mese a livello nazionale. Una cifra questa che è salita a 700 milioni su base mensile quando l’orario del coprifuoco è passato da mezzanotte alle 23:00 e poi alle 22:00.

Solo in Lombardia, per esempio, bar e ristoranti hanno subito perdite per oltre 40 milioni al mese.

Dai dati di Confcommercio, inoltre, è emerso che ad essere i più colpiti dalle disposizioni previste dal nuovo coprifuoco sono stati proprio i pubblici esercizi. Gli stessi che contano sulle entrate della stagione estiva per la ripresa che, vista la situazione attuale, potrebbero non essere sufficienti.