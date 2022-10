Che fine fa il PNRR con Giorgia Meloni?

Che ne sarà del PNRR con il neonato governo Meloni? La Presidente del Consiglio rassicura: l’Italia procederà dritta lungo la strada segnata da Mario Draghi, o almeno questo è quanto promette la premier in occasione del suo discorso alla Camera. Meloni illustra con dovizia di dettaglia la situazione economica in cui ci troviamo, come Italia e come Europa, e rimarca come non si tratti di una congiuntura isolata.

Negli ultimi vent’anni l’Italia è cresciuta complessivamente del 4%, mentre Francia e Germania di più del 20%. Negli ultimi dieci anni il nostro Paese si è collocato negli ultimi posti in Europa per crescita economica e occupazionale.

“Non a caso – dichiara la premier – dieci anni durante i quali si sono succeduti Governi deboli, eterogenei, senza un chiaro mandato popolare, incapaci di risolvere le carenze strutturali di cui soffrono l’Italia e la sua economia e di porre le basi per una crescita sostenuta e duratura”.

Con l’eccezione del rimbalzo registrato dopo il crollo del PIL nel 2020, e di questo anno di governo Draghi che ha superato ogni aspettativa, riportando l’Italia a numeri che non si vedevano da tempo.

Crescita bassa o nulla, accompagnata anche dall’impennata dell’inflazione che ha superato il 9% nell’area euro e ha indotto la Banca centrale europea, al pari di altre banche centrali, per la prima volta dopo undici anni, a rialzare i tassi di interesse.

“Una decisione da molti reputata azzardata e che rischia di ripercuotersi sul credito bancario a famiglie e imprese” dice Meloni, “e che si somma a quella già assunta dalla stessa Banca centrale di porre fine a partire dal 1° luglio 2022 al programma di acquisto di titoli a reddito fisso sul mercato aperto, creando una difficoltà aggiuntiva a quegli Stati membri che, come il nostro, hanno un elevato debito pubblico. Siamo dunque nel pieno di una tempesta“.

Una tempesta perfetta, che va domata. E che non può essere superata senza un investimento straordinario di energie e risorse. A questo servirà il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Il PNRR è un’opportunità straordinaria di ammodernare l’Italia: abbiamo tutti il dovere di sfruttarla al meglio. La sfida è complessa a causa dei limiti strutturali e burocratici che da sempre rendono difficoltoso per l’Italia riuscire ad utilizzare interamente persino i fondi europei della programmazione ordinaria” dice.

Basti pensare che la Nota di aggiornamento al DEF 2022 ha ridotto la spesa pubblica attivata dal PNRR a 15 miliardi rispetto ai 29,4 previsti nel DEF dell’aprile scorso. Il rispetto delle scadenze future richiederà ancor più attenzione, considerato che finora si sono per lo più rendicontate opere già avviate in passato, “cosa che non si potrà continuare a fare nei prossimi anni” afferma Meloni.

Che assicura che verranno spesi al meglio i 68,9 miliardi a fondo perduto e i 122,6 miliardi concessi a prestito all’Italia dal Next Generation EU, senza ritardi e senza sprechi, concordando con la Commissione europea gli aggiustamenti necessari per ottimizzare la spesa, alla luce soprattutto del rincaro dei prezzi delle materie prime e della crisi energetica, “perché queste materie si affrontano con un approccio pragmatico e non con un approccio ideologico”.

Il PNRR non si deve intendere soltanto come un grande piano di spesa pubblica, ma come l’opportunità di compiere una vera svolta culturale. “Archiviare finalmente la logica dei bonus, per alcuni, utili spesso soprattutto alle campagne elettorali, in favore di investimenti di medio termine destinati al benessere dell’intera comunità nazionale. Rimuovere tutti gli ostacoli che frenano la crescita economica e che da troppo tempo ci siamo rassegnati a considerare mali endemici dell’Italia, ma non lo sono. Uno di questi è certamente l’instabilità politica”. Non a caso Meloni punta a restare in carica per tutti e 5 gli anni della legislatura.