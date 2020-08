Briatore e il ricovero per Covid: scoppia il caso sul “trattamento di favore”

editato in: da

Flavio Briatore è in cura al San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Covid-19, le sue condizioni sono giudicate “serie” ma non si trova ricoverato in terapia intensiva. L’Espresso, primo ad avere dato la notizia sulla sua malattia, solleva però la questione sulla sua sistemazione: sarebbe una stanza all’interno della struttura sanitaria milanese non attrezzata per i casi di Covid-19. Decisione che desta preoccupazione tra il personale.

Briatore e il ricovero per Covid: la stanza

A differenza dei normali pazienti Covid, Briatore sarebbe stato ricoverato dietro sua richiesta nel “reparto solventi”, un’area presente in alcuni ospedali con delle stanze a disposizione di coloro i quali pagano per ricevere un servizio migliore rispetto agli standard.

Dietro compenso si può, infatti, domandare di essere sistemati in una stanza singola o doppia, con una riservatezza maggiore e pasti migliori.

Ma questa zona dell’ospedale San Raffaele non è adatta a ricevere infetti da coronavirus, perché sarebbe priva delle strumentazioni e le precauzioni necessarie ad evitare il contagio.

Per accogliere i malati di Covid-19, infatti, la struttura milanese ha previsto un edificio a parte, Villa Turro, staccata dal resto del complesso così da assicurare il rispetto della profilassi anti-covid.

Briatore e il ricovero per Covid: le polemiche

Questa disposizione ha fatto scoppiare la polemica tra i dipendenti dell’ospedale per i rischi che un positivo in un’area non adeguatamente attrezzata potrebbe causare a chi lavora nella struttura e a tutti gli altri pazienti ricoverati per patologie diverse.

Il caso passa ora nelle mani del professore Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale del San Raffaele, nonché medico e amico di Flavio Briatore, che ha preso in cura.

Il patron del Billionaire è arrivato in ospedale lunedì sera dopo aver effettuato un tampone e poi una tac per stabilire le sue condizioni di salute. Il suo locale sulla Costa Smeralda è al centro di un caso perché diventato focolaio di coronavirus, con 63 positivi accertati, nonostante lo stesso Briatore da settimane polemizzi con governo e amministrazione locale per le misure troppo restrittive sulla movida in Sardegna.