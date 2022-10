Bonus, taglio tasse, fringe benefit e IVA al 5%: ecco cosa farà Meloni

Meloni colpisce nel suo discorso alla Camera, dopo la fiducia, perché si autodefinisce quella che gli inglesi chiamerebbero “underdog”, lo sfavorito, quello che, per riuscire, deve stravolgere tutti i pronostici. Farà tutto il possibile per mantenere le promesse prese, dice, “non tradiremo”.

Visibilmente emozionata, parla di politica estera, della posizione che assumerà l’Italia nella Ue, nella NATO e nel G7 (tutto il suo discorso qui), e poi si concentra su come il governo intenderà affrontare la grande crisi che stiamo attraversando.

Meloni rimarca il contesto difficile nel quale si troverà ad agire il Governo, “forse il più difficile dal secondo dopoguerra ad oggi”. Le tensioni geopolitiche e la crisi energetica frenano la speranza di una ripresa economica post-pandemia. Le previsioni macroeconomiche per il 2023 indicano un marcato rallentamento dell’economia italiana, europea e mondiale, in un clima per di più di assoluta incertezza.

La Banca centrale europea, nel mese di settembre, ha rivisto le previsioni di crescita 2023 per l’area euro, con un taglio di ben 1,2% rispetto alle previsioni del mese di giugno, prevedendo una crescita di appena lo 0,9%. Rallentamento e revisioni al ribasso che riguardano anche l’andamento dell’economia italiana per il prossimo anno.

Nell’ultima nota di aggiornamento al DEF, la previsione di crescita del PIL per il 2023 si ferma allo 0,6% esattamente un quarto del 2,4% previsto nel Documento di economia e finanza di aprile e le previsioni del MEF sono addirittura ottimistiche rispetto a quelle più recenti del Fondo Monetario Internazionale, secondo le quali per l’economia italiana il 2023 sarà un anno di recessione: meno 0,2%, il peggior risultato tra le principali economie mondiali dopo quello della Germania.

La Presidente del Consiglio punta a sottolineare come non si tratti di una congiuntura isolata: negli ultimi vent’anni l’Italia è cresciuta complessivamente del 4%, mentre Francia e Germania di più del 20%. Negli ultimi dieci anni il nostro Paese si è collocato negli ultimi posti in Europa per crescita economica e occupazionale, con l’eccezione del rimbalzo registrato dopo il crollo del PIL nel 2020, e di questo anno di governo Draghi che ha superato ogni aspettativa, riportando l’Italia a numeri che non si vedevano da tempo.

“Non a caso dieci anni durante i quali si sono succeduti Governi deboli, eterogenei, senza un chiaro mandato popolare, incapaci di risolvere le carenze strutturali di cui soffrono l’Italia e la sua economia e di porre le basi per una crescita sostenuta e duratura” dice.

Crescita bassa o nulla, quindi, accompagnata dall’impennata dell’inflazione che ha superato il 9% nell’area euro e ha indotto la Banca centrale europea, al pari di altre banche centrali, per la prima volta dopo undici anni, a rialzare i tassi di interesse.

“Una decisione da molti reputata azzardata e che rischia di ripercuotersi sul credito bancario a famiglie e imprese e che si somma a quella già assunta dalla stessa Banca centrale di porre fine a partire dal 1° luglio 2022 al programma di acquisto di titoli a reddito fisso sul mercato aperto, creando una difficoltà aggiuntiva a quegli Stati membri che, come il nostro, hanno un elevato debito pubblico. Siamo dunque nel pieno di una tempesta” batte forte Meloni.

La guerra ha aggravato la situazione già molto difficile causata dagli aumenti del costo dell’energia e dei carburanti, costi insostenibili per molte imprese che potrebbero essere costrette a chiudere e a licenziare i propri lavoratori e per milioni di famiglie che già oggi non sono più in grado di fare fronte al rincaro delle bollette. “Ma sbaglia chi crede che sia possibile barattare la libertà dell’Ucraina con la nostra tranquillità” attacca.

“Cedere al ricatto di Putin sull’energia non risolverebbe il problema, lo aggraverebbe, aprendo la strada a ulteriori pretese e ricatti”, con futuri aumenti dell’energia ancora maggiori di quelli che abbiamo conosciuto in questi mesi. I segnali arrivati dall’ultimo Consiglio europeo rappresentano un passo avanti raggiunto anche grazie all’impegno di Draghi e del ministro Cingolani, dove è arrivato “ma sono ancora insufficienti” dice.

Proprio Cingolani è stato reinserito nel nuovo governo come consulente sull’energia, lasciando il vecchio ministero della Transizione energetica, diventato ora Ambiente e Sicurezza, all’azzurro Gilberto Pichetto, che al suo esordio europeo ha parlato anche di nucleare (della possibilità del ritorno del nucleare in Italia, di cosa ha detto Pichetto e di quanto è pulito e sicuro il nucleare abbiamo parlato qui). L’assenza ancora oggi di una risposta comune lascia, come unico spazio, quello delle misure dei singoli Governi nazionali, che rischiano di minare il mercato interno e la competitività delle nostre imprese, sottolinea Meloni.

Bonus bollette, benzina, diversificazione delle fonti di energia, produzione nazionale

Sul fronte dei prezzi, se da un lato è vero che il solo aver discusso di misure di contenimento ha frenato momentaneamente la speculazione, dall’altro è evidente che, se non si darà rapidamente seguito agli annunci con meccanismi concreti, la speculazione ripartirà.

Anche per questo, assicura Meloni, sarà necessario mantenere e rafforzare le misure nazionali a supporto di famiglie e imprese, sia sul versante delle bollette, sia su quello del carburante. “Un impegno finanziario imponente che drenerà gran parte delle risorse reperibili e ci costringerà a rinviare altri provvedimenti che avremmo voluto avviare già nella prossima Legge di bilancio”.

Ma la priorità per la neopremier oggi è mettere un argine al caro energia e accelerare, in ogni modo, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale.

Meloni spera che dalla crisi energetica possa emergere, per paradosso, anche un’occasione per l’Italia. Ricorda che i nostri mari possiedono giacimenti di gas, in particolare il Mezzogiorno, “il paradiso delle rinnovabili, con il suo sole, il vento, il calore della terra, le maree, i fiumi, un patrimonio di energia verde troppo spesso bloccato da burocrazia e veti incomprensibili”.

Riduzione delle tasse, fringe benefit e IVA al 5%

Ma non c’è solo il caro energia: le famiglie italiane si ritrovano a dover fronteggiare anche un livello di inflazione che ha raggiunto l’11,1% su base annua e ne sta erodendo inesorabilmente il potere d’acquisto, nonostante una parte di questi aumenti sia stata assorbita dalle aziende.

Meloni promette misure volte ad accrescere il reddito disponibile delle famiglie, partendo dalla riduzione delle imposte sui premi di produttività, dall’innalzamento ulteriore della soglia di esenzione dei cosiddetti fringe benefit, dal potenziamento del welfare aziendale, riuscire ad allargare la platea dei beni primari che godono dell’IVA ridotta al 5%. Misure sui cui il governo sta già lavorando e che affronterà anche con la prossima legge di bilancio.

Cosa farà Meloni per tranquillizzare gli investitori a fronte di un debito al 145% del PIL, secondo in Europa soltanto a quello della Grecia? “Potremmo rispondere citando alcuni fondamentali della nostra economia che rimangono solidi nonostante tutto: siamo tra le poche nazioni europee in costante avanzo primario, vale a dire lo Stato spende meno di quanto incassa, al netto degli interessi sul debito; il risparmio privato delle famiglie italiane ha superato la soglia dei 5 mila miliardi di euro e in un clima di fiducia potrebbe sostenere gli investimenti nell’economia reale”.

La strada per ridurre il debito non è la cieca austerità imposta negli anni passati e non sono neppure gli avventurismi finanziari più o meno creativi. La strada maestra, l’unica possibile, è la crescita economica, duratura e strutturale.

E per conseguirla siamo naturalmente aperti a favorire gli investimenti esteri: se, da un lato, contrasteremo logiche predatorie che mettano a rischio le produzioni strategiche nazionali, dall’altro, saremo aperti ad accogliere e stimolare quelle imprese straniere che sceglieranno di investire in Italia, portando sviluppo, occupazione e know-how, in una logica di benefìci reciproci. In questo contesto si inserisce naturalmente il Piano nazionale di ripresa e resilienza.